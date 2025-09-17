#АЭС в Казахстане
Общество

Требуют срочно погасить "задолженность": к казахстанцам обратился Минюст

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 15:15 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 17 сентября 2025 года, к казахстанцам вновь обратились из-за мошенников, сообщает Zakon.kz.

На этот раз важное предупреждение сделала пресс-служба Министерства юстиции (МЭ) РК:

"Комитет принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Казахстан предупреждает граждан об участившихся фактах мошенничества, когда злоумышленники представляются судебными исполнителями и незаконно используют эмблему Министерства юстиции Республики Казахстан. Мошенники, выдавая себя за судебных исполнителей, требуют от граждан срочно погасить "задолженность", угрожая блокировкой счетов, арестом имущества и другими мерами. Не поддавайтесь на их уловки".

В ведомстве отметили, что граждане могут самостоятельно проверить наличие либо отсутствие исполнительного производства на сайте https://aisoip.adilet.gov.kz:

  • в разделе "Реестр должников и запретов" либо "Поиск исполнительного документа";
  • через авторизацию в "Кабинете сторон" с использованием личного ЭЦП;
  • перезвонить судебному исполнителю, используя контакты в разделе "Для граждан".

Аналогичный поиск доступен через мобильное приложение "Adilet".

Дополнительно информацию можно уточнить на официальных сайтах Минюста и Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

"Во избежание противоправных действий Комитет просит доверять только официальным источникам, а также не передавать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам".Пресс-служба МЮ РК

Кроме того, в ведомстве отметили, что правовую консультацию можно получить через cаll-центр (Правовая информационная служба) по номеру 119 (по всему Казахстану со стационарных телефонов), а также через Telegram-канал 119 Kenesbot.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что казахстанцам угрожает новая киберугроза. Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
