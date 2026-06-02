Общество

Вода не прощает ошибок: о чем предупредили родителей в прокуратуре Астаны

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, бассейн в детском лагере , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:22 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Астаны напомнили родителям о правилах безопасности детей на воде и предупредили об ответственности за оставление несовершеннолетних без присмотра у водоема, передает корреспондент Zakon.kz.

С наступлением жары берега рек и городские пляжи вновь заполняются отдыхающими. Для детей вода становится одним из главных символов лета – местом игр, прохлады и развлечений. Однако именно в этот период резко возрастает и риск трагедий, которые нередко происходят буквально за считаные секунды.

Вопрос безопасности несовершеннолетних на водоемах остается на особом контроле государственных органов. Как отмечают в прокуратуре, главная задача сейчас – не допустить ни одного трагического случая за счет профилактики и соблюдения элементарных мер безопасности.

По данным старшего помощника прокурора города Астаны Айгерим Умирзаковой, большинство несчастных случаев на воде традиционно приходится именно на летний период, когда дети больше времени проводят на улице и возле водоемов.

"Каждый подобный случай тщательно изучается, поскольку зачастую трагедии можно было предотвратить при соблюдении элементарных мер безопасности. В основном несчастные случаи происходят в необорудованных местах, при нахождении детей у водоемов без сопровождения взрослых и несоблюдении элементарных правил безопасности", – озвучила спикер.

Она подчеркнула, что большинство подобных происшествий происходит именно тогда, когда дети остаются без надлежащего контроля взрослых. Иногда для трагедии достаточно немного времени – ребенок может зайти глубже в воду, поскользнуться или попасть в течение, пока взрослые отвлеклись на телефон, разговор или отдых.

Как отмечают в прокуратуре, закон напрямую возлагает на родителей обязанность по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей. В зависимости от обстоятельств за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена ответственность.

Так, по статье 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов ребенка, а также мер по обеспечению его безопасности предусмотрен штраф в размере 10 МРП – 43 250 тенге. Ответственность может наступить и в случаях, когда взрослые сами приводят детей купаться в запрещенные места.

"Взрослые обязаны соблюдать установленные требования безопасности и не допускать нахождения детей в местах, запрещенных для купания. В случае нарушения закона предусмотрены соответствующие меры ответственности. К примеру, по статье 412 КоАП за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 7 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 60 МРП", – рассказала Айгерим Умирзакова.

В прокуратуре пояснили, что под ненадлежащим контролем понимается отсутствие должного присмотра за несовершеннолетним, непринятие мер по обеспечению его безопасности, а также оставление ребенка в потенциально опасной ситуации без контроля взрослых.

Она также подтвердила, что в купальный сезон в Астане усилят контроль за безопасностью на водоемах. По ее словам, совместно с государственными органами в рамках принципа "Закон и порядок" в летний период будут проводиться профилактические мероприятия, рейды, разъяснительная работа с населением, а также мониторинг мест массового отдыха граждан у воды.

"Лучший способ защитить ребенка – постоянно держать его в поле зрения и не оставлять без присмотра возле воды. Каждый несчастный случай с ребенком воспринимается особенно остро. Анализ подобных происшествий показывает, что во многих случаях трагедию можно было предотвратить при соблюдении элементарных мер безопасности и более внимательном отношении взрослых к детям", – напомнила Айгерим Умирзакова.

В прокуратуре Астаны подчеркнули, что безопасность детей на воде – это не формальность, потому что опасная ситуация развивается стремительно: ребенку достаточно нескольких секунд, чтобы оказаться в беде. Именно поэтому взрослые должны постоянно держать детей в поле зрения и не терять бдительность даже на короткое время.

Ранее спасатели ДЧС рассказали нам о самых частых ошибках отдыхающих, скрытых угрозах диких пляжей и о том, почему даже надувной круг не гарантирует безопасность ребенку.

