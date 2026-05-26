Надувной круг не спасет: спасатели Астаны об опасностях летнего отдыха у воды

Спасатели ДЧС рассказали о самых частых ошибках отдыхающих, скрытых угрозах диких пляжей и о том, почему даже надувной круг не гарантирует безопасность ребенку, передает корреспондент Zakon.kz.

Как только в Астану приходит жара, берега Есиля и городские пляжи снова заполняются отдыхающими. Однако стоит помнить, что именно летний отдых у воды ежегодно становится причиной трагедий, которых во многих случаях можно было бы избежать.

Как напомнили в столичной пресс-службе ДЧС, купальный сезон в Астане официально начинается только 1 июня и продлится до 31 августа. До этого времени спасатели уже усиливают профилактическую работу и напоминают: вода остается одной из самых опасных зон отдыха, особенно для детей и людей, которые переоценивают свои силы.

Пока обстановка на водоемах города и окрестностях остается стабильной, происшествий с начала года не зарегистрировано. Тем не менее опыт прошлых лет показывает, насколько быстро спокойный отдых может обернуться происшествием.

Основными причинами трагедий становятся купание на необорудованных участках, нарушение правил безопасности и оставление детей без присмотра.



"На текущий день в городе Астане определено 5 разрешенных мест для купания. К ним относятся зоны отдыха "Армина", "Столичный двор", "Три пескаря", Центральный городской пляж и коммунальный пляж. На оборудованных пляжах должны быть предусмотрены спасательные посты, медицинские пункты, спасательный инвентарь, информационные стенды, буйковые ограждения, а также условия для безопасного отдыха граждан", – сообщили в ДЧС Астаны.

Однако многие отдыхающие по-прежнему выбирают так называемые дикие пляжи, где дно водоема не обследовано. Под водой там могут находиться стекла, арматура, трубы, камни и другие опасные предметы. Кроме того, в таких местах отсутствуют спасательные вышки и медицинская помощь. Всего в столице определен 21 участок, запрещенный для купания.

Спасатели отмечают, что чаще всего люди совершают одни и те же ошибки: заплывают за буйки, ныряют в незнакомых местах, оставляют детей без присмотра и используют надувные матрасы или круги без соблюдения мер безопасности. При этом многие ошибочно считают, что ребенок в нарукавниках или на круге находится в безопасности. На деле такие средства не являются полноценной защитой – они могут перевернуться, сдуться или унести человека от берега.

Не менее опасным остается быстрое течение реки. Если человека начинает уносить вода, главное – не паниковать и не пытаться плыть против течения. Спасатели советуют двигаться по диагонали к берегу, звать на помощь и стараться сохранять силы. Отдельно специалисты напоминают о правилах спасения утопающего.

"Необходимо сразу позвать на помощь и сообщить о происшествии по номеру 112. Если есть возможность, нужно подать тонущему человеку спасательный круг, веревку, палку, бутылку или любой предмет, за который он сможет держаться. Подплывать к тонущему человеку без подготовки опасно, так как в состоянии паники он может потянуть спасателя под воду. Что категорически нельзя делать при спасении утопающего? Нельзя прыгать в воду без оценки обстановки, подплывать к тонущему спереди, давать ему схватить себя за руки или шею, а также пытаться спасать человека, если вы сами плохо плаваете. В таких случаях необходимо вызвать спасателей и использовать подручные средства для помощи с берега", – дополнили в ДЧС.

Также спасатели напомнили, что человек, который начинает тонуть, не всегда кричит и зовет на помощь. Чаще всего он молча пытается удержать голову над водой, резко двигается, периодически уходит под воду и выглядит растерянным. После извлечения человека из воды помощь необходимо оказывать немедленно: проверить дыхание и сознание, вызвать скорую помощь, а при необходимости начать сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков.

Помимо этого, одной из самых уязвимых категорий остаются дети. Даже небольшая глубина может быть смертельно опасной, если рядом нет взрослых. Поэтому спасатели подчеркивают: ребенок у воды должен постоянно находиться под присмотром.

С каждым годом растет популярность сапбордов, лодок и других плавательных средств. Однако вместе с этим увеличивается и количество нарушений. Специалисты напоминают, что спасательный жилет обязателен для всех, кто выходит на воду на лодках, сапбордах и других средствах передвижения. Это требование закреплено правилами безопасности на водоемах МВД РК. Кроме того, нельзя выходить на воду в плохую погоду, перегружать плавательное средство и приближаться к опасным участкам.

Сейчас в Астане ежедневно проводится патрулирование русла реки Есиль. К работе привлечены спасатели, техника, плавательные средства, квадроцикл и беспилотники для дистанционного наблюдения. Во время рейдов специалисты не только следят за соблюдением правил, но и проводят профилактические беседы с отдыхающими.

Главное правило, которое спасатели повторяют каждый год, остается неизменным: купаться нужно только в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не переоценивать свои силы и никогда не оставлять детей без присмотра. В экстренной ситуации необходимо сразу звонить по номеру 112.

