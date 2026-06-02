#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

Пересмотреть требования по промбезопасности могут в Казахстане

Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 12:13 Фото: pixabay
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года рассказал о том, что делается для повышения безопасности рабочих мест в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что в Казахстане внедряется новая модель системы управления профессиональными рисками. В ее рамках предлагается ввести индивидуальную оценку рисков по каждой профессии и интегральную оценку предприятий.

"Также вводится два вида управления рисками – для производственных объектов и упрощенный порядок на малых и микропредприятиях. Устанавливается требование к специализированным организациям и экспертам для проведения оценки", – подчеркнул он.

Также предлагается автоматизация процесса оценки рисков, электронный отчет и план корректирующих мер оценки рисков.

"В рамках нормативного совершенствования планируется усиление полномочий и функционала 321 государственного инспектора труда, а также совершенствование деятельности более 16 тыс. технических инспекторов по охране труда, осуществляющих общественный контроль непосредственно на предприятиях. Особое внимание будет уделено повышению эффективности работы 18 тыс. производственных советов путем совершенствования механизмов их деятельности и расширения участия работников в вопросах обеспечения безопасных условий труда", – резюмировал глава Минтруда.

Ранее Аскарбек Ертаев рассказал, работодатели каких регионов стараются скрыть факты травматизма и почему.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые
12:55, Сегодня
Глава Минтруда высказался о работающих подростках в Казахстане
Инватакси
18:12, 21 апреля 2026
Подходы к предоставлению инватакси хотят пересмотреть в Казахстане
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
11:45, Сегодня
Когда в Казахстане станут известны новые пороги для снятия пенсионных накоплений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандал в Первой лиге: &quot;Хан-Тенгри&quot; сделал заявление после матча с &quot;Астаной М&quot;
13:11, Сегодня
Скандал в Первой лиге: "Хан-Тенгри" сделал заявление после матча с "Астаной М"
Султан Заурбек
12:57, Сегодня
Бой с боксёром из P4P: Заурбек пробивает дорогу к мегафайту с обладателем двух титулов
Михаил Шайдоров
12:38, Сегодня
"Миша, ты заигрался": тренер Круглыхина извинилась перед Шайдоровым за свой пост
Итоги чемпионата Азии по легкой атлетике до 20 лет
12:33, Сегодня
Казахстан опередил Узбекистан в медальном зачёте чемпионата Азии U-20 по лёгкой атлетике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: