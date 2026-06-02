Пересмотреть требования по промбезопасности могут в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года рассказал о том, что делается для повышения безопасности рабочих мест в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что в Казахстане внедряется новая модель системы управления профессиональными рисками. В ее рамках предлагается ввести индивидуальную оценку рисков по каждой профессии и интегральную оценку предприятий. "Также вводится два вида управления рисками – для производственных объектов и упрощенный порядок на малых и микропредприятиях. Устанавливается требование к специализированным организациям и экспертам для проведения оценки", – подчеркнул он. Также предлагается автоматизация процесса оценки рисков, электронный отчет и план корректирующих мер оценки рисков. "В рамках нормативного совершенствования планируется усиление полномочий и функционала 321 государственного инспектора труда, а также совершенствование деятельности более 16 тыс. технических инспекторов по охране труда, осуществляющих общественный контроль непосредственно на предприятиях. Особое внимание будет уделено повышению эффективности работы 18 тыс. производственных советов путем совершенствования механизмов их деятельности и расширения участия работников в вопросах обеспечения безопасных условий труда", – резюмировал глава Минтруда. Ранее Аскарбек Ертаев рассказал, работодатели каких регионов стараются скрыть факты травматизма и почему.

