Общество

Почему люди массово переселяются в Астану и Алматы, раскрыл президент

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сейчас в социальной сфере Казахстана проводится масштабная работа. Об этом 2 июня 2026 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию города Алатау, сообщает Zakon.kz.

По данным президента, за последние три года было построено около 600 школ на 746 тыс. учеников, треть из них – "Келешек мектептері". Также открыто 813 объектов здравоохранения и 307 спортивных объектов.

Глава государства отметил, что по его поручению в городах Семей, Тараз, Кентау, Уральск и Атырау начали работу современные реабилитационные центры. В настоящее время такие центры строятся в Актобе, Кокшетау, Талдыкоргане и Шымкенте.

"Социальные объекты, в том числе реабилитационные центры для детей, должны быть доступны во всех регионах. Подобных объектов в регионах все еще недостаточно. Из-за этого люди массово переселяются в Астану и Алматы. Это негативный процесс внутренней миграции. Акимы должны тщательно заниматься этим вопросом. Администрация президента будет контролировать данную работу", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент заявил, что необходимо интенсивно развивать социальную и туристическую инфраструктуру.

Динара Халдарова
