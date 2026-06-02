400 тысяч машин въезжают в Алматы ежедневно: Токаев дал поручение по скоростному Skytrain

На совещании по развитию города Алатау 2 июня 2026 года глава государства дал поручения по развитию скоростного общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, власти региона и бизнес-сообщество должны понимать, что близость города Алатау к Алматы открывает большие возможности для значительного расширения торгово-экономических и транспортно-логистических связей между ними.

"Полагаю, это должны хорошо понимать как представители власти в регионе, так и предприниматели. Поэтому повторяю: в городе Алатау нужно прежде всего создать привлекательные условия для ведения бизнеса, а за предприятиями уже потянутся люди, что, в свою очередь, снизит маятниковую миграцию населения в Алматы. Ежедневно в Алматы из области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Необходимо усилить транспортную связанность внутри Алматинской агломерации и активно развивать скоростной общественный транспорт", – сказал президент.

Для решения данного вопроса он поручил акимам города Алматы и Алматинской области совместно с фондом "Самрук-Қазына" до 1 августа текущего года проработать все аспекты реализации проекта по строительству линий Skytrain от границ города в восточном и западном направлениях.

"Необходимо проработать вопрос развития скоростного общественного транспорта, соединяющего Алатау с Алматы. Расположение нового города вдоль БАКАД и планируемое развитие железнодорожной ветки, которая соединит Алатау с Хоргосом, в перспективе расширит горизонт, с выходом за пределы Алматинской агломерации. То есть сформируется огромный областной кластер. Одним из важнейших проектов региона станет современный мультимодальный логистический центр Almaty SkyHub. Для реализации этих амбициозных проектов следует создавать все необходимые условия, активно привлекать инвесторов. Как мне известно, в настоящий момент уже имеются потенциальные партнеры, в том числе иностранные компании, заинтересованные в развитии торгово-логистических центров и складской инфраструктуры. Нужно максимально использовать открывающиеся возможности", – резюмировал президент.

На совещании он также назвал проблему, из-за которой население переселяется в крупные города страны.