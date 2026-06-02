#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

400 тысяч машин въезжают в Алматы ежедневно: Токаев дал поручение по скоростному Skytrain

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:26 Фото: Zakon.kz
На совещании по развитию города Алатау 2 июня 2026 года глава государства дал поручения по развитию скоростного общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, власти региона и бизнес-сообщество должны понимать, что близость города Алатау к Алматы открывает большие возможности для значительного расширения торгово-экономических и транспортно-логистических связей между ними.

"Полагаю, это должны хорошо понимать как представители власти в регионе, так и предприниматели. Поэтому повторяю: в городе Алатау нужно прежде всего создать привлекательные условия для ведения бизнеса, а за предприятиями уже потянутся люди, что, в свою очередь, снизит маятниковую миграцию населения в Алматы. Ежедневно в Алматы из области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Необходимо усилить транспортную связанность внутри Алматинской агломерации и активно развивать скоростной общественный транспорт", – сказал президент.

Для решения данного вопроса он поручил акимам города Алматы и Алматинской области совместно с фондом "Самрук-Қазына" до 1 августа текущего года проработать все аспекты реализации проекта по строительству линий Skytrain от границ города в восточном и западном направлениях.

"Необходимо проработать вопрос развития скоростного общественного транспорта, соединяющего Алатау с Алматы. Расположение нового города вдоль БАКАД и планируемое развитие железнодорожной ветки, которая соединит Алатау с Хоргосом, в перспективе расширит горизонт, с выходом за пределы Алматинской агломерации. То есть сформируется огромный областной кластер. Одним из важнейших проектов региона станет современный мультимодальный логистический центр Almaty SkyHub. Для реализации этих амбициозных проектов следует создавать все необходимые условия, активно привлекать инвесторов. Как мне известно, в настоящий момент уже имеются потенциальные партнеры, в том числе иностранные компании, заинтересованные в развитии торгово-логистических центров и складской инфраструктуры. Нужно максимально использовать открывающиеся возможности", – резюмировал президент.

На совещании он также назвал проблему, из-за которой население переселяется в крупные города страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев
15:29, Сегодня
"Нужны результаты, а не отчеты на бумаге": Токаев предупредил ответственных за развитие Алатау
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:45, Сегодня
Токаев рассказал, каким будет город будущего в Казахстане
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
16:00, 20 марта 2026
Создание LRT и SkyTrain: Токаев выслушал отчет акима Алматы и дал ряд поручений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Форвард &quot;Ордабасы&quot; Эльхан Астанов ответил на вопрос о конкуренции в клубе с Амиром
16:02, Сегодня
Форвард "Ордабасы" Эльхан Астанов ответил на вопрос о конкуренции в клубе с Амиром
Алишер Ергали
15:45, Сегодня
Официально: дебют Алишера Ергали на международной арене как "классика" откладывается
Руслан Абдуллаев
15:43, Сегодня
Казах из Узбекистана Абдуллаев проведёт бой в США в промоушене Де Ла Хойи
Рыбакина оказалась в рейтинге WTA из-за розыгрыша
15:21, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в майском рейтинге WTA по лучшим ударам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: