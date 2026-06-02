#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В какие дни Астану, Алматы, Шымкент накроют дожди и где будет жарко до +36°С

капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:35 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 3, 4 и 5 июня 2026 года. Из него следует, что Астану, Алматы и Шымкент зальет дождями, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 4 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С.
  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 3 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.
  • 4 июня: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
  • 5 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 3 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.
  • 4 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:35
Погода резко ухудшится 2-4 июня: на Казахстан обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2026 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
14:10, 08 сентября 2025
Алматы и Астану зальет дождями, а чего ждать жителям Шымкента: погода на 9-11 сентября
Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
14:27, 09 июня 2025
Астану, Алматы и Шымкент накроют дожди с грозами и жара до +36°С: прогноз на три дня
Набережная реки Есентай, Весновка, река Есентай, весна в Алматы
16:15, 03 апреля 2026
Алматы ждет жара до +27°С, Астану накроют дожди с грозами, в Шымкенте – лето
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Форвард &quot;Ордабасы&quot; Эльхан Астанов ответил на вопрос о конкуренции в клубе с Амиром
16:02, Сегодня
Форвард "Ордабасы" Эльхан Астанов ответил на вопрос о конкуренции в клубе с Амиром
Алишер Ергали
15:45, Сегодня
Официально: дебют Алишера Ергали на международной арене как "классика" откладывается
Руслан Абдуллаев
15:43, Сегодня
Казах из Узбекистана Абдуллаев проведёт бой в США в промоушене Де Ла Хойи
Рыбакина оказалась в рейтинге WTA из-за розыгрыша
15:21, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в майском рейтинге WTA по лучшим ударам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: