В какие дни Астану, Алматы, Шымкент накроют дожди и где будет жарко до +36°С

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 3, 4 и 5 июня 2026 года. Из него следует, что Астану, Алматы и Шымкент зальет дождями, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды по Алматы 3 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.

5 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С. Прогноз погоды по Шымкенту 3 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.

5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.

