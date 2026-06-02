Могут ли в Казахстане запретить изъятия из пенсионных накоплений

Фото: Zakon.kz

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года рассказал, может ли Казахстан вслед за другими странами запретить изымать часть денег из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что после пандемии многие страны перестали этот механизм использовать, так как рынок труда заработал. "Соответствующие министерства подтвердили, что можно найти работу и они отказались. У нас тоже рынок труда стабилизировался, есть запросы от работодателей. Работа есть, она официальная и можно делать отчисления и накапливать. Но мы такую возможность не рассматриваем (полного запрета изъятий из ЕНПФ – Прим. ред.). Мы только пороги повысили, чтобы больше наши граждане накопили до 63 лет", – добавил министр. Ранее глава Минтруда рассказал, когда в Казахстане станут известны новые пороги для снятия пенсионных накоплений.

Поделитесь новостью