Экономика и бизнес

Зарплаты в конвертах: уходит ли казахстанский бизнес в тень

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:10 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года высказался о зарплатах в конвертах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько работодателей ушли в "серую" зону и выдают зарплаты в своим сотрудникам в конверте, чтобы меньше платить налогов.

"Мы провели анализ и такую проблему не наблюдаем. Все 98 тыс. предприятий, включенных в Карту трудовых рисков, как работали, так и продолжают работать. Индивидуальных предпринимателей стало даже чуть больше. Поэтому мы проблем не видим. Сказать, что у нас безработица увеличилась – нет такого. У нас безработица составляет 4,5%. Сказать, что стало больше обращений в карьерные центры в поиске работа, тоже не могу. Такого тоже нет", – сказал Аскарбек Ертаев.

Не согласен он и с утверждением, что с начала года существенно снизились доходы казахстанцев.

"Если вы говорите, сравнивая с данными на конец 2025 года, то это связано с тем, что в конце года выплачиваются премии, бонусы, различные выплаты и каждый год в последнем квартале доходы населения выше, чем первый квартал следующего года. В начале года работодатель начинает подавать заявки на тендер, выстраивать свою деятельность. Там идет только зарплата и выплат дополнительных нет", – добавил министр.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев рассказал, могут ли повысить пенсионный возраст в Казахстане.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
