#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Усть-Каменогорске масштабно отметили Международный день защиты детей

мероприятие в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:28 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
В Усть-Каменогорске 1 июня, в Международный день защиты детей, состоялась масштабная праздничная программа, объединившая тысячи детей и их родителей. По всему городу прошли концерты, творческие площадки, спортивные соревнования, развлекательные мероприятия и семейные праздники.

Основной целью мероприятий стало создание условий для интересного и полезного досуга детей, развитие их творческого и интеллектуального потенциала, а также популяризация семейных ценностей. Жители и гости города активно принимали участие в праздничных программах, благодаря чему в Усть-Каменогорске царила по-настоящему теплая и радостная атмосфера.

детская библиотека, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:28

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

В рамках празднования состоялось торжественное открытие творческого пространства "Дәстүр HUB". Кроме того, для детей была организована экскурсия в областную библиотеку для детей и юношества. Новый центр направлен на развитие творческих способностей подрастающего поколения, популяризацию национальных ценностей и организацию содержательного досуга. Здесь дети смогут посещать различные кружки и участвовать в культурно-познавательных проектах.

мероприятие в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:28

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Праздничные мероприятия одновременно проходили на нескольких городских площадках. В торговом доме "MOSSO" состоялась праздничная программа "BB-Fest", включавшая концертные выступления и интерактивные игры для детей. В торгово-развлекательном центре "Maxi Mall" прошел открытый городской турнир по шахматам среди подростков, где юные участники продемонстрировали свои интеллектуальные способности и спортивный характер.

На территории Речного вокзала была организована концертная программа и ярмарка. Горожане и гости областного центра смогли насладиться выступлениями творческих коллективов и провести время в кругу семьи. Ярким событием дня стала развлекательная программа "Bubble Party – Все возможно!" в парке "Металлург". Шоу мыльных пузырей, аниматоры и многочисленные игровые активности подарили детям массу положительных эмоций.

мероприятие в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:28

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

На Арбате также прошла праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. Юные участники представили творческие номера, продемонстрировали вокальные и хореографические таланты. В торговом доме "Император" состоялась концертно-развлекательная программа "Краски детства" с участием аниматоров и творческих коллективов.

В Усть-Каменогорске вопросам всестороннего развития детей, создания безопасной и комфортной среды для их роста и воспитания уделяется особое внимание. В городе на постоянной основе реализуются культурные, спортивные и образовательные проекты, направленные на поддержку подрастающего поколения. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, стали очередным подтверждением этой системной работы.

мероприятие в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:28

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Завершился праздник вручением подарков и приятных сюрпризов для юных участников. По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют развитию творческого потенциала детей, укреплению семейных ценностей и вовлечению подрастающего поколения в общественную жизнь.

Международный день защиты детей – это напоминание о важности заботы о подрастающем поколении, создании условий для его гармоничного развития и счастливого детства. В этот день жители Усть-Каменогорска в очередной раз подарили детям внимание, заботу и яркие впечатления, которые надолго останутся в памяти юных горожан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
День защиты детей
12:22, 30 мая 2026
Праздник для тысяч детей: как Алматы отметит 1 июня и куда можно пойти
мероприятие в Шымкенте
17:02, 01 июня 2026
В Шымкенте состоялось масштабное праздничное мероприятие "Бақытты балалық үшін"
как алматинские малыши провели праздник День защиты детей, 1 июня
15:45, 01 июня 2024
Как в Алматы отмечают День защиты детей – фоторепортаж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Сегодня
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Арман Царукян
17:27, Сегодня
Арман Царукян опроверг слухи о бое с Чарльзом Оливейрой за титул BMF
Сборы боксеров в Казахстане
17:00, Сегодня
Боксёры из Казахстана и Узбекистана готовятся в РК перед этапом Кубка мира
Министерство туризма и спорта РК отказалось огласить медальные планы на Азиаду-2026
16:49, Сегодня
Министерство туризма и спорта отказалось огласить медальный план Казахстана на Азиаду-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: