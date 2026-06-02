В Усть-Каменогорске масштабно отметили Международный день защиты детей

В Усть-Каменогорске 1 июня, в Международный день защиты детей, состоялась масштабная праздничная программа, объединившая тысячи детей и их родителей. По всему городу прошли концерты, творческие площадки, спортивные соревнования, развлекательные мероприятия и семейные праздники.

Основной целью мероприятий стало создание условий для интересного и полезного досуга детей, развитие их творческого и интеллектуального потенциала, а также популяризация семейных ценностей. Жители и гости города активно принимали участие в праздничных программах, благодаря чему в Усть-Каменогорске царила по-настоящему теплая и радостная атмосфера.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

В рамках празднования состоялось торжественное открытие творческого пространства "Дәстүр HUB". Кроме того, для детей была организована экскурсия в областную библиотеку для детей и юношества. Новый центр направлен на развитие творческих способностей подрастающего поколения, популяризацию национальных ценностей и организацию содержательного досуга. Здесь дети смогут посещать различные кружки и участвовать в культурно-познавательных проектах.

Праздничные мероприятия одновременно проходили на нескольких городских площадках. В торговом доме "MOSSO" состоялась праздничная программа "BB-Fest", включавшая концертные выступления и интерактивные игры для детей. В торгово-развлекательном центре "Maxi Mall" прошел открытый городской турнир по шахматам среди подростков, где юные участники продемонстрировали свои интеллектуальные способности и спортивный характер.

На территории Речного вокзала была организована концертная программа и ярмарка. Горожане и гости областного центра смогли насладиться выступлениями творческих коллективов и провести время в кругу семьи. Ярким событием дня стала развлекательная программа "Bubble Party – Все возможно!" в парке "Металлург". Шоу мыльных пузырей, аниматоры и многочисленные игровые активности подарили детям массу положительных эмоций.

На Арбате также прошла праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. Юные участники представили творческие номера, продемонстрировали вокальные и хореографические таланты. В торговом доме "Император" состоялась концертно-развлекательная программа "Краски детства" с участием аниматоров и творческих коллективов.

В Усть-Каменогорске вопросам всестороннего развития детей, создания безопасной и комфортной среды для их роста и воспитания уделяется особое внимание. В городе на постоянной основе реализуются культурные, спортивные и образовательные проекты, направленные на поддержку подрастающего поколения. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, стали очередным подтверждением этой системной работы.

Завершился праздник вручением подарков и приятных сюрпризов для юных участников. По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют развитию творческого потенциала детей, укреплению семейных ценностей и вовлечению подрастающего поколения в общественную жизнь.

Международный день защиты детей – это напоминание о важности заботы о подрастающем поколении, создании условий для его гармоничного развития и счастливого детства. В этот день жители Усть-Каменогорска в очередной раз подарили детям внимание, заботу и яркие впечатления, которые надолго останутся в памяти юных горожан.