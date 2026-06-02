Общество

Гонконгский бизнес рассматривает новые проекты с "Байтереком"

меморандум, Байтерек, Гонконг, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:06
Руководство НИХ "Байтерек" провело встречу с деловой делегацией Гонконга и материкового Китая, передает корреспондент Zakon.kz.

Встреча состоялась в рамках визита Главы Специального административного района Гонконг КНР Джона Ли в Республику Казахстан, и ознаменовала собой новые горизонты сотрудничества между бизнес-кругами двух стран.

От Холдинга "Байтерек" во встрече приняли участие Председатель Правления Рустам Карагойшин, заместители Председателя Правления Тимур Онжанов и Жандос Шайхы, а также руководители дочерних организаций: Банка Развития Казахстана, Qazaqstan Investment Corporation, Фонда "Даму", Экспортно-кредитного агентства Казахстана и Аграрной кредитной корпорации.

встреча, Гонконг, бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:06

Фото: пресс-служба НИХ "Байтерек"

Делегация же объединила более 70 руководителей ведущих компаний Гонконга и представителей предприятий из 17 провинций и муниципалитетов материкового Китая.

В своем выступлении председатель правления НИХ "Байтерек" Рустам Карагойшин напомнил, что холдинг получил статус национального инвестиционного холдинга, что расширило его возможности по привлечению иностранных инвестиций, структурированию крупных проектов и развитию международного инвестиционного сотрудничества.

"На практике это означает, что теперь мы играем более активную роль в привлечении инвестиций, структурировании приоритетных проектов и поддержке отраслей с высоким потенциалом создания добавленной стоимости. Наша миссия — поддерживать устойчивый рост путем финансирования отечественного производства, модернизации инфраструктуры, обеспечения продовольственной безопасности и социально ответственного развития. Наш Холдинг обладает прочной финансовой основой. По состоянию на 2025 год совокупные активы "Байтерека" составляли около 40 млрд долларов США, при наличии сильного кредитного и инвестиционного портфеля и стабильной прибыльности", - сказал Карагойшин.

Карагойшин, Байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:06

Фото: пресс-служба НИХ "Байтерек"

По его словам, теперь стратегические холдинга цели сосредоточены на трех ключевых приоритетах:

  • поддержка предпринимательства;
  • развитие экосистемы долевого финансирования;
  • обеспечение населения доступным жильем.

Для реализации этих приоритетов "Байтерек" объединяет девять институтов развития, каждый из которых имеет собственную специализацию.

Он также вкратце рассказал гостям об основных направлениях дочерних компаний "Байтерека". К примеру, Банк развития Казахстана финансирует крупномасштабные инвестиционные и инфраструктурные проекты. Фонд развития промышленности поддерживает промышленное развитие и модернизацию. Фонд "Даму" оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. Qazaqstan Investment Corporation специализируется на прямых инвестициях и частном акционерном капитале.

В аграрном секторе Аграрная кредитная корпорация предоставляет финансирование сельхозпроизводителям, а КазАгроФинанс поддерживает отрасль через лизинг техники и оборудования.

В жилищной сфере Казахстанская Жилищная Компания содействует жилищному строительству и финансированию доступного жилья, а Отбасы банк предоставляет ипотечные кредиты и продукты жилищных сбережений.

Экспортно-кредитное агентство Казахстана поддерживает казахстанских экспортеров посредством инструментов экспортного финансирования и страхования.

"В совокупности эти институты позволяют "Байтереку" поддерживать проекты на различных этапах — от подготовки и финансирования до соинвестирования, лизинга, гарантий и экспортной поддержки. В 2025 году эти инструменты оказали значительное влияние на реальную экономику. "Байтерек" направил в экономику более 21 млрд долларов США, профинансировал свыше 100 крупных проектов, поддержал тысячи субъектов малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, а также помог казахстанским компаниям выйти на зарубежные рынки. За этими цифрами мы видим роль «Байтерека» как ключевой инвестиционной экосистемы Казахстана, способствующей диверсификации национальной экономики", - отметил глава "Байтерека".

По итогам переговоров АО "НИХ «Байтерек" подписало меморандумы о взаимопонимании с Bank of China (Hong Kong) Limited и Invest Hong Kong. АО «Банк Развития Казахстана» подписало меморандум о взаимопонимании со Standard Chartered Hong Kong. Подписание документов состоялось с участием Главы администрации Гонконга Джона Ли.

Стоит отметить особую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с холдингом со стороны сразу четырех ведущих компаний Гонконга и материкового Китая: это Airport Authority Hong Kong, China Mengniu Dairy Company Limited, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, а также Shandong Energy Group Co., Ltd. Стороны договорились продолжить проработку перспективных проектов в сферах логистики и инфраструктуры, агропромышленного комплекса, финансового сектора и энергетики.

В свою очередь, глава исполнительной власти Гонконга Джон Ли подчеркнул заинтересованность своей страны в сотрудничестве с "Байтереком" в частности, и с Казахстаном в целом.

Джон Ли, Гонконг, бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:06

Фото: пресс-служба НИХ "Байтерек"

"Мы встретились с представителями НИХ "Байтерек" и "Самрук-Казына", а также других компаний. Благодаря этим встречам, мы углубили наше понимание касательно развития инноваций и системы торговли в Казахстане. Это позволяет нам больше знать о развитии нашего торгового сотрудничества, что предоставляет нам много возможностей в сфере торговли, авиации, логистики, инфраструктуры и т.д. Мы заключили 43 меморандума о взаимопонимании в сфере торговли, финансов, технологий, образования, авиации, зеленых финансов", - сказал Ли.

В частности, по его словам, авиакомпании Гонконга откроют прямые авиарейсы из Гонконга в Алматы. Стороны также укрепят взаимоотношения в сфере ИИ и цифрового развития. Это включает проведение выставок в Гонконге для привлечения инвесторов в Казахстан.

Отметим, что в 2025 году Казахстан стал крупнейшим торговым партнером и ведущим экспортным рынком Гонконга в Центральной Азии, а Гонконг продолжает укреплять позиции одного из ключевых инвесторов в экономику страны. За период с февраля 2025 года по февраль 2026 года количество зарегистрированных в Казахстане гонконгских компаний и филиалов увеличилось на 61%, со 158 до 254.

Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Гонконгом в 2025 году составил 178,8 млн долларов США, увеличившись на 38,1% по сравнению с предыдущим годом. Совокупный объем инвестиций из Гонконга в экономику Казахстана с 2005 года превысил 3,9 млрд долларов США.

О предложениях по передаче части "зрелых" проектов холдинга "Байтерек" банкам второго уровня читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
