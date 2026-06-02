Законны ли бесплатные стажировки для подростков

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года рассказал, как подросткам защититься от недобросовестных работодателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас многие студенты и школьники идут на подработку, а им некоторые работодатели говорят, что 1-1,5 месяца будет бесплатная стажировка. Они поинтересовались, насколько законно такое требование.

"В законе не предусматривается бесплатная стажировка. Если человек хочет трудоустроиться, на следующий день работодателю надо с ним заключить трудовой договор. Все это оговаривается там – 10 дней бесплатно, месяц, какая зарплата, должность", – сказал Аскарбек Ертаев.

Такие же права, по его словам, и у подростков.

"Они должны согласно Трудового кодекса сразу требовать, что с ними нужно заключать трудовой договор. Работодатель обязан заключить договор и договориться на каких условиях он его стажирует и на каких условиях он потом его будет принимать на работу и на какую должность", – подчеркнул глава Минтруда.

26 мая 2026 года Ертаев рассказывал, что на сегодняшний день в Казахстане занятостью охвачены 5,3 тыс. подростков.