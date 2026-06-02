Выплаты пенсий умершим в Казахстане: государству вернули более 13 млрд тенге

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года рассказал, как получилось, что умершим выплачивали пенсии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что Высшая аудиторская палата провела проверку в Министерстве труда и социальной защиты населения за период с 2020 по 2024 год.

"В ходе проверки были выявлены факты выплаты пенсий 67 тыс. получателям – иностранным гражданам – на общую сумму 20,8 млрд тенге. Из них 57 тыс. человек вернули 13,5 млрд тенге. На сегодняшний день государственная корпорация "Правительство для граждан" проводит работу по возврату оставшегося долга – порядка 6 млрд тенге в отношении 4400 иностранных граждан", – добавил он.

Также, по его данным, судом было списано около 500 млн тенге, так как более 120 граждан скончались.

"Касательно выплат иностранным гражданам – Республика Казахстан присоединилась к соглашению. Согласно международному договору, если иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность в Казахстане, делает отчисления и выходит на пенсию, то мы обязаны выплачивать ему пенсию. Точно так же граждане Казахстана имеют право получать пенсию от другого государства, если они вышли на пенсию в той стране", – подчеркнул глава Минтруда.

27 мая в Жамбылском районном суде Жамбылской области рассмотрено гражданское дело по иску НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" о взыскании неправомерно начисленных пенсионных выплат.

Согласно материалам дела, гражданин А. скончался в июле 2021 года, однако его родственники не уведомили об этом уполномоченные органы. В результате с августа 2021 года по февраль 2023-го на его имя продолжала перечисляться пенсия. Общая сумма незаконных выплат составила более 1,6 млн тенге.