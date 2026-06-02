Казахстанка судилась с продюсером из-за онлайн-курса – обман вскрылся прямо в суде

В Жамбылской области предпринимательница через суд вернула деньги, выплаченные онлайн-продюсеру за запуск и продвижение интернет-курса. Несмотря на отсутствие письменного договора, суд встал на сторону истицы, передает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела СМЭС Жамбылской области, предпринимательница заплатила 1 млн тенге за услуги по сопровождению и продвижению будущего онлайн-курса. В обязанности продюсера входили анализ целевой аудитории и конкурентов, разработка стратегии продаж, организация продвижения, работа с клиентами и контроль запуска проекта.

Несмотря на то, что письменный договор стороны не подписывали, суд установил, что соглашение между ними фактически существовало, поскольку условия сотрудничества были согласованы, а оплата произведена через банковскую рассрочку.

Позже заказчица заявила, что ключевые этапы работы так и не были выполнены. По ее словам, продюсер не провела анализ аудитории и конкурентов, не организовала систему продаж, а затем переехала в Алматы и перестала выходить на связь.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что ответчица ненадлежащим образом исполнила взятые на себя обязательства. В результате заказчица не получила ожидаемого результата от запуска проекта.

Решением суда с ответчика взыскано 850 тыс. тенге, а также расходы по оплате государственной пошлины и услуг представителя.

Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что мошенник обещал устроить на "работу мечты" и выманил миллионы у казахстанцев.