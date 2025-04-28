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События

Какие поручения получил от президента аким Алматинской области Марат Султангазиев

Какие поручения получил от президента аким Алматинской области Марат Султангазиев, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 15:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 28 апреля 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона за I квартал текущего года, сообщает Zakon.kz.

Из сайта Акорды следует, что Марат Султангазиев доложил о росте в ключевых секторах экономики.

В частности, объем промышленного производства составил 507,9 млрд тенге, объем продукции сельского хозяйства – 97,4 млрд тенге. Количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 146,2 тыс., показав рост на 7,7%.

Глава государства был проинформирован о запуске 12 новых промышленных проектов с начала года, в том числе о расширении производственной площадки GALANZ bottlers, строительстве Бартогайской ГЭС-28, а также каскада малых ГЭС на реке Шарын. В целом в регионе на стадии реализации находятся 122 проекта на сумму 2,4 трлн тенге с созданием 36 776 рабочих мест.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе развития городов Конаева и Алатау. Согласно новому генеральному плану, в областном центре внедряется система единого управления городской средой Smart Qonaev, ведется реконструкция дорог и инженерных сетей. Начата работа по корректировке генерального плана города Алатау и проектированию инженерно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщил аким, в рамках национального проекта "Комфортная школа" в области ведется строительство 17 школ. Кроме того, для решения проблемы трехсменного обучения планируется возведение 19 школ на основе государственно-частного партнерства, а также капитальный ремонт 91 объекта образования в 2025-2027 годах.

"В завершение глава государства отметил важность качественной и своевременной реализации всех намеченных планов по развитию областного центра – города Конаева, нового города Алатау и в целом Алматинской агломерации. Президент поручил уделить особое внимание укреплению потенциала индустриальных зон и СЭЗ Аlatau, а также строительству коммунальных и дорожных сетей в населенных пунктах".Пресс-служба президента РК

Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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