Скрытая камера раскрыла кошмар: сиделка издевалась над 91-летней бабушкой в Семее

В Семее скрытая камера зафиксировала, как нанятая сиделка издевается над 91-летней пенсионеркой и оскорбляет ее. Скандальный инцидент 2 июня 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области Абай, передает корреспондент Zakon.kz.

Как выяснилось, заподозрив неладное, жительница Семея решила проверить, как сиделка обходится с ее бабушкой. Интуиция не подвела: скрытая камера зафиксировала шокирующие кадры, которые позже разлетелись по социальным сетям и Telegram-каналам.

На видеозаписи отчетливо видно, как нанятый персонал не просто пренебрегает своими обязанностями, а откровенно издевается над беспомощным ветераном жизни – в ход шли нецензурная брань, грубые толчки и рукоприкладство.

В Департаменте полиции области Абай изучили видеоматериалы, однако состава уголовного преступления или статьи за нанесение побоев в действиях сиделки изначально не разглядели, квалифицировав произошедшее лишь как оскорбление.

"Вместе с тем указанное правонарушение относится к категории дел частного обвинения. В связи с этим потерпевшей стороне разъяснен порядок обращения в суд для привлечения виновного лица к установленной законом ответственности. Департамент полиции области Абай держит данный вопрос на контроле и напоминает о недопустимости любого унижающего человеческое достоинство обращения в отношении пожилых граждан", – прокомментировали корреспонденту Zakon.kz в ДП области Абай.

