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Общество

Попавшие под амнистию преступники снова преступали закон – КУИС

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 09:34 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Абай Кайырбеков 3 июня 2026 года на пленарном заседании Мажилиса рассказал, сколько человек выйдут на свободу по амнистии в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в прошлом году, согласно акту амнистии, более 15 тыс. осужденных получили смягчение наказания.

"Ряд из них были освобождены, у других срок был сокращен. В этом году, по предварительным подсчетам, более 15 тыс. осужденных подпадают под амнистию, из них более 5 тыс. лиц отбывают наказание в местах лишения свободы и более 10 тыс. – в службах пробации", – сказал Кайырбеков.

Он отметил, что некоторые преступники, получившие свободу по амнистии в 2025 году, снова совершили преступления на воле.

"Согласно акту амнистии, в прошлом году более 2 тыс. лиц были освобождены из мест лишения свободы, из них восемь лиц снова совершили преступления и были привлечены к ответственности. Это расценивается как рецидив, и они ограничены в применении амнистии", – добавил замминистра.

О том, кого коснется амнистия в 2026 году, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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