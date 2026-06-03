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Общество

Сколько человек выйдут на свободу по амнистии в Казахстане

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:41 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали, сколько человек выйдут на свободу в рамках амнистии в честь новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе МВД сообщили, что всего под действие уголовной амнистии подпадут более 16,5 тыс. лиц, из них 5 тыс. – отбывающие наказание в местах лишения свободы, более 10 тыс. – находящиеся под пробационным контролем и 1,5 тыс. – находящиеся под следствием.

"Освободятся от уголовного наказания 4,5 тыс. лиц, в частности, выйдут на свободу из мест лишения свободы 1,5 тыс. лиц, а также 3 тыс. осужденных, состоящих на учете служб пробации. Освободятся в основном лица, совершившие проступки, преступления небольшой тяжести, а также средней тяжести при отсутствии ущерба", – добавили в ведомстве.

Также к 10,5 тыс. лиц, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, будет применено дифференцированное сокращение неотбытого срока наказания, находящимся в местах лишения свободы 3,5 тыс. осужденных и 7 тыс. лиц, состоящим на учете службы пробации.

В Казахстане планируется проведение очередной амнистии. Ранее представители Минфина, МВД и Генпрокуратуры рассказали, сколько человек попадут под акт гуманизма.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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