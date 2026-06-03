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Общество

Амнистия в честь новой Конституции: названы колоссальные суммы штрафов, планируемых к списанию

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 09:52 Фото: Zakon.kz
В Казахстане планируется проведение очередной амнистии. Представители Минфина, МВД и Генпрокуратуры рассказали, сколько человек попадут под акт гуманизма, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что по линии органов внутренних дел амнистия охватывает 58 статей Кодекса об административных правонарушениях.

"Более 500 тыс. лиц подпадут под административную амнистию. Более 1 млн штрафов будет списано, предварительно, на сумму свыше 17 млрд тенге", – сказал он.

Между тем, по его данным, административная амнистия не будет распространяться на административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, злостным нарушением правил дорожного движения, а также с деяниями, представляющими опасность для наших граждан.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Сабит Нурлыбай добавил, что в целом речь идет о штрафах на сумму 21 млрд 182 млн тенге.

"По Комитету госдоходов более 4000 правонарушений на сумму 446 миллионов, по линии Министерства юстиции 561 правонарушение на 16 миллионов, по иным органам порядка 3000 правонарушений на сумму более 500 млн тенге", – добавил он.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов подчеркнул, что в рамках данной акции будет рассматриваться ряд статей, под которые могут попасть около 2370 субъектов. Под амнистию не подпадут нарушения в части государственных закупок, а также в части налогообложения по умышленному сокрытию объектов налогообложения.

6 мая 2026 года Санжар Адилов рассказал, какие категории осужденных не подпадут под ее действие.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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