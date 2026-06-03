"Нельзя передавать гражданам России": казахстанцам разъяснили ограничения на электромобили с льготным ввозом

Сегодня, 3 июня 2026 года, пресс-служба Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области обратилась к казахстанцам с важной информацией. Им разъяснили ограничения на электромобили с льготным ввозом, сообщает Zakon.kz.

Так, в департаменте проинформировали, что:

"Решением совета Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 2026 года № 35 введены ограничения в отношении электромобилей, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года (классифицируемыми кодом 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС, ввезенными с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов)".

Согласно новым требованиям, такие электромобили нельзя передавать во владение, пользование или распоряжение гражданам Российской Федерации и (или) лицам, постоянно проживающим в РФ .

"Ограничение действует в течение трех лет с даты выпуска транспортного средства в свободное обращение либо до момента уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Как объяснили в департаменте, если до истечения трехлетнего срока владелец планирует продать автомобиль, передать его в пользование, оформить доверенность, сдать в аренду или иным образом передать права на него указанным лицам, необходимо предварительно уплатить таможенные пошлины и налоги в установленном законодательством порядке .

"Просим учитывать данные требования при продаже, передаче в пользование, оформлении доверенности, аренде и совершении иных сделок с такими транспортными средствами". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Подробнее о том, что нужно учитывать при ввозе электромобиля в Казахстан, можете узнать здесь.