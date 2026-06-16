Казахстанцам подсказали, как можно вернуть излишне и ошибочно уплаченные суммы налогов
Казахстанцам напомнили о порядке зачета и возврата излишне и ошибочно уплаченных сумм налогов, платежей в бюджет, пеней и штрафов.
"В соответствии с параграфом 1 главы 10 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) налогоплательщики имеют право на зачет или возврат излишне уплаченных сумм налогов, платежей в бюджет и пеней".Главный специалист отдела учета и ведения лицевых счетов ДГД по Мангистауской области Алия Асенова
Что считается излишне уплаченной суммой?
Согласно ст. 120 Налогового кодекса РК, излишне уплаченная сумма налога, платежа в бюджет или пеней – положительная разница между уплаченной в бюджет и исчисленной, начисленной суммами по данному виду налога, платежа в бюджет, пеней, а также суммами, зачтенными в счет уплаты другого налога, платежа в бюджет, пеней и возвращенными налогоплательщику, на дату проведения зачета и (или) возврата.
В каких случаях производится зачет?
Зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет и пеней по налоговому заявлению налогоплательщика производится в счет:
1) предстоящих платежей по соответствующему виду налога и (или) платежа в бюджет, указанному в таком заявлении, в случае отсутствия налоговой задолженности у налогоплательщика и (или) структурного подразделения такого налогоплательщика;
2) погашения налоговой задолженности по соответствующему виду налога и (или) платежа в бюджет, указанному в таком заявлении:
- структурного подразделения такого налогоплательщика;
- юридического лица – в случае, если налогоплательщик является структурным подразделением такого юридического лица.
Как оформить зачет или возврат денежных средств?
Зачет или возврат производится на основании налогового заявления налогоплательщика. Заявление представляется в электронном виде через web-приложение "кабинет налогоплательщика", портал "электронного правительства" (egov.kz), eGov mobile, мобильное приложение e-salyq azamat, налоговый кошелек (для физических лиц) в орган государственных доходов по месту уплаты.
"Возврат уплаченной и (или) излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет (за исключением налогов и платежа в бюджет, не подлежащих возврату), пеней и штрафа производится налоговым органом путем перечисления на банковский счет налогоплательщика, указанный в таком заявлении".Алия Асенова
Сроки проведения зачета и возврата
Зачет, возврат излишне/ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, штрафов, пеней производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления налогового заявления налогоплательщика.
Порядок и сроки проведения зачета и (или) возврата регламентированы Правилами ведения лицевых счетов, утвержденных приказом министра финансов РК от 28 октября 2025 года №637 "Правила ведения лицевого счета налогоплательщика (налогового агента)".
Особенности возврата уплаченных сумм государственной пошлины
"Излишне уплаченная сумма государственной пошлины подлежит возврату при представлении документов на возврат в течение 3 лет со дня уплаты такой суммы государственной пошлины в бюджет. Возврат государственной пошлины осуществляется на основании налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата по месту уплаты государственной пошлины".Алия Асенова
Основания для возврата государственной пошлины определены ст. 120 Налогового кодекса РК.
Рекомендации налогоплательщикам
Органы госдоходов рекомендуют:
- регулярно проводить сверку лицевого счета;
- контролировать правильность реквизитов при уплате налогов и платежей;
- своевременно подавать заявления на зачет или возврат переплаты;
- использовать электронные сервисы для оперативного получения государственных услуг.
Также Алия Асенова добавила, что налогоплательщики в случае возникновения вопросов по проведению зачета или возврата излишне уплаченных сумм могут обратиться в органы госдоходов по месту регистрации либо воспользоваться электронными сервисами Комитета государственных доходов (КГД) МФ РК.
"Своевременная сверка расчетов с бюджетом позволит избежать образования переплаты и обеспечит корректное исполнение налоговых обязательств", – заключила специалист ДГД по Мангистауской области.
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