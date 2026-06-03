#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Казахстанским психологам запретят использовать некоторые методы работы с пациентами

люди, психолог, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:34 Фото: pexels
Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года во втором чтении приняли закон "О психологической деятельности", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Айна Мусралимова, закон направлен на формирование единой правовой основы регулирования профессиональной психологической деятельности.

"Депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта", – сказала Мусралимова.

Вместе с тем в ходе работы законопроект дополнен следующими нормами:

  • регулирование вопросов оказания психологической помощи посредством онлайн-платформ с определением соответствующих требований к субъектам психологической деятельности;
  • введены требования по соблюдению Кодекса этики психолога;
  • регламентирован порядок включения и исключения из реестра психологов;
  • установлен запрет на использование психоактивных веществ и (или) психоактивных методов, влияющих на сознание человека.

8 апреля 2026 года депутаты Мажилиса поддержали проект закона "О психологической помощи". Документом предусмотрено формирование комплексного правового регулирования психологической деятельности, включая установление целей, принципов и задач государственной политики в этой сфере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
ядерные отходы, мусор
12:51, Сегодня
Мажилис принял закон по обращению с радиоактивными отходами
Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов
12:12, Сегодня
Лишать лицензии нотариусов в Казахстане станет проще
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
11:06, 08 апреля 2026
Психологам хотят запретить применение медикаментозного лечения в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Азамат Даулетбеков
13:42, Сегодня
Топовые борцы из Казахстана Даулетбеков и Ерекбаева будут выступать в международной лиге
Меншик вписал своё имя в историю чешского тенниса на &quot;Ролан Гаррос&quot;
13:26, Сегодня
Меншик вписал своё имя в историю чешского тенниса на "Ролан Гаррос"
Зверев о своем взрослении
12:57, Сегодня
Полуфиналист "Ролан Гаррос" Александр Зверев рассказал о своём взрослении в туре
Еркебулан Токтар
12:36, Сегодня
"Не хочу": Геннадий Головкин отказался фотографироваться с Еркебуланом Токтаром в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: