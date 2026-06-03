Казахстанским психологам запретят использовать некоторые методы работы с пациентами

Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года во втором чтении приняли закон "О психологической деятельности", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Айна Мусралимова, закон направлен на формирование единой правовой основы регулирования профессиональной психологической деятельности.

"Депутатами внесены поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта", – сказала Мусралимова.

Вместе с тем в ходе работы законопроект дополнен следующими нормами:

регулирование вопросов оказания психологической помощи посредством онлайн-платформ с определением соответствующих требований к субъектам психологической деятельности;

введены требования по соблюдению Кодекса этики психолога;

регламентирован порядок включения и исключения из реестра психологов;

установлен запрет на использование психоактивных веществ и (или) психоактивных методов, влияющих на сознание человека.

8 апреля 2026 года депутаты Мажилиса поддержали проект закона "О психологической помощи". Документом предусмотрено формирование комплексного правового регулирования психологической деятельности, включая установление целей, принципов и задач государственной политики в этой сфере.