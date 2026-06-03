#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Мажилис принял закон по обращению с радиоактивными отходами

ядерные отходы, мусор, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:51 Фото: pexels
Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года во втором чтении приняли закон "Об обращении с радиоактивными отходами", а также сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

Законы направлены на установление правовых основ и принципов в области обращения с радиоактивными отходами, а также приведения действующего законодательства в соответствие с нормами основного закона.

"Наиболее важным результатом предлагаемых поправок является переход от регулирования отдельных операций по хранению и захоронению радиоактивных отходов к комплексному регулированию всей системы обращения с радиоактивными отходами, включая объекты обращения с радиоактивными отходами, их жизненный цикл, обязанности образователей, роль национального оператора, общие условия деятельности, государственное регулирование, учет, контроль, безопасность, финансирование и вопросы ядерного наследия", – сказал депутат Дюсенбай Турганов.

В сопутствующем законопроекте были приняты нормы, направленные на:

  • введение режима постоянного государственного контроля и надзора и закреплен порядок его осуществления;
  • введение понятия "объекты ядерного наследия";
  • уточнение компетенции уполномоченного органа;
  • закрепление специального порядка государственного контроля и надзора с учетом специфики объектов использования атомной энергии, уровня потенциальной опасности, требований безопасности и международных подходов в данной сфере;
  • введение понятия "Национальный оператор атомной электрической станции", которым будет юридическое лицо, со стопроцентным участием государства, осуществляющее проектирование, строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации атомной электростанции.

Также в Бюджетный кодекс внесены поправки, направленные на закрепление особенностей бюджетного кредитования Национального оператора атомной электрической станции в форме бюджетной кредитной линии.

В законопроект по Кодексу о недрах и недропользовании внесены нормы:

  • определению Агентства по атомной энергии уполномоченным органом в области урана и наделением его полномочиями по регулированию разведки урана;
  • национальной компании, которой определяется АО "НГК "Тау-Кен Самрук", на получение лицензий на разведку и добычу стратегических ресурсов, за исключением урана и угля;
  • введение механизма временной эксплуатации пробуренной скважины на срок свыше девяноста дней в период разведки, что предоставляет недропользователям возможность добывать нефть на ранней стадии.

Кроме того, были включены редакционные и технико-юридические уточнения, не изменяющие концептуальную направленность законопроектов.

В первом чтении законопроект был одобрен в апреле 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом
13:42, Сегодня
Заказчиками суррогатного материнства смогут быть не все – Мажилис принял закон
отходы, радиация
12:53, 13 мая 2026
Новые обязательства появятся у бизнеса в сфере обращения с радиоактивными отходами
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
11:32, 15 октября 2025
Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами создадут в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Азамат Даулетбеков
13:42, Сегодня
Топовые борцы из Казахстана Даулетбеков и Ерекбаева будут выступать в международной лиге
Меншик вписал своё имя в историю чешского тенниса на &quot;Ролан Гаррос&quot;
13:26, Сегодня
Меншик вписал своё имя в историю чешского тенниса на "Ролан Гаррос"
Зверев о своем взрослении
12:57, Сегодня
Полуфиналист "Ролан Гаррос" Александр Зверев рассказал о своём взрослении в туре
Еркебулан Токтар
12:36, Сегодня
"Не хочу": Геннадий Головкин отказался фотографироваться с Еркебуланом Токтаром в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: