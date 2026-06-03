Мажилис принял закон по обращению с радиоактивными отходами

Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года во втором чтении приняли закон "Об обращении с радиоактивными отходами", а также сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

Законы направлены на установление правовых основ и принципов в области обращения с радиоактивными отходами, а также приведения действующего законодательства в соответствие с нормами основного закона.

"Наиболее важным результатом предлагаемых поправок является переход от регулирования отдельных операций по хранению и захоронению радиоактивных отходов к комплексному регулированию всей системы обращения с радиоактивными отходами, включая объекты обращения с радиоактивными отходами, их жизненный цикл, обязанности образователей, роль национального оператора, общие условия деятельности, государственное регулирование, учет, контроль, безопасность, финансирование и вопросы ядерного наследия", – сказал депутат Дюсенбай Турганов.

В сопутствующем законопроекте были приняты нормы, направленные на:

введение режима постоянного государственного контроля и надзора и закреплен порядок его осуществления;

введение понятия "объекты ядерного наследия";

уточнение компетенции уполномоченного органа;

закрепление специального порядка государственного контроля и надзора с учетом специфики объектов использования атомной энергии, уровня потенциальной опасности, требований безопасности и международных подходов в данной сфере;

введение понятия "Национальный оператор атомной электрической станции", которым будет юридическое лицо, со стопроцентным участием государства, осуществляющее проектирование, строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации атомной электростанции.

Также в Бюджетный кодекс внесены поправки, направленные на закрепление особенностей бюджетного кредитования Национального оператора атомной электрической станции в форме бюджетной кредитной линии.

В законопроект по Кодексу о недрах и недропользовании внесены нормы:

определению Агентства по атомной энергии уполномоченным органом в области урана и наделением его полномочиями по регулированию разведки урана;

национальной компании, которой определяется АО "НГК "Тау-Кен Самрук", на получение лицензий на разведку и добычу стратегических ресурсов, за исключением урана и угля;

введение механизма временной эксплуатации пробуренной скважины на срок свыше девяноста дней в период разведки, что предоставляет недропользователям возможность добывать нефть на ранней стадии.

Кроме того, были включены редакционные и технико-юридические уточнения, не изменяющие концептуальную направленность законопроектов.

В первом чтении законопроект был одобрен в апреле 2026 года.