В Казахстане запретят захоронение иностранных радиоактивных отходов

Депутаты Сената 25 июня 2026 года одобрили закон "Об обращении с радиоактивными отходами" и сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила сенатор Ольга Булавкина, законы имеют важное значение для обеспечения экологической, радиационной и национальной безопасности страны, создав единую, жесткую и прозрачную государственную систему управления радиоактивными отходами на всех этапах жизненного цикла.

"Радиоактивные отходы в Казахстане образуются в нескольких сферах: при работе ядерных и радиационных установок, в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, в том числе в урановой отрасли, а также в медицине, промышленности и научных исследованиях. Особую значимость имеет проблема накопленного радиоактивного наследия. По данным Агентства по атомной энергии, на территории Казахстана накоплено около 293 млн кубометров радиоактивных отходов, из которых порядка 290 млн кубометров относятся к низкоактивным отходам. Основной объем приходится на Семипалатинский испытательный полигон", – сказала Булавкина.

По официальным данным, в стране пока отсутствуют специальные пункты захоронения радиоактивных отходов, поэтому они хранятся в местах долговременного хранения. В настоящее время хранение осуществляют 27 лицензированных организаций.

По словам сенатора, принятие специального закона является логическим продолжением по развитию атомной отрасли, выделяя обращение с радиоактивными отходами в самостоятельный предмет правового регулирования, закрепляя полномочия государственных органов в части формирования единой системы государственного учета, мониторинга, хранения и захоронения радиоактивных отходов, вводя институт национального оператора и устанавливая требования к обращению с радиоактивными отходами.

"Основной закон базируется на ключевых принципах и конвенциях международного права в области ядерной безопасности, детализируя обязательства государства на всех стадиях обращения с РАО по принятию надлежащих мер защиты против радиологических рисков. Законом устанавливается запрет на ввоз, размещение и захоронение иностранных радиоактивных отходов на территории Казахстана. Наличие специального закона повышает доверие со стороны международных партнеров и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) к ядерным и энергетическим проектам Казахстана", – добавила депутат.

В Мажилисе депутаты приняли данный закон 3 июня 2026 года.