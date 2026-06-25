#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Казахстане запретят захоронение иностранных радиоактивных отходов

отходы, радиация, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:39 Фото: pexels
Депутаты Сената 25 июня 2026 года одобрили закон "Об обращении с радиоактивными отходами" и сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила сенатор Ольга Булавкина, законы имеют важное значение для обеспечения экологической, радиационной и национальной безопасности страны, создав единую, жесткую и прозрачную государственную систему управления радиоактивными отходами на всех этапах жизненного цикла.

"Радиоактивные отходы в Казахстане образуются в нескольких сферах: при работе ядерных и радиационных установок, в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, в том числе в урановой отрасли, а также в медицине, промышленности и научных исследованиях. Особую значимость имеет проблема накопленного радиоактивного наследия. По данным Агентства по атомной энергии, на территории Казахстана накоплено около 293 млн кубометров радиоактивных отходов, из которых порядка 290 млн кубометров относятся к низкоактивным отходам. Основной объем приходится на Семипалатинский испытательный полигон", – сказала Булавкина.

По официальным данным, в стране пока отсутствуют специальные пункты захоронения радиоактивных отходов, поэтому они хранятся в местах долговременного хранения. В настоящее время хранение осуществляют 27 лицензированных организаций.

По словам сенатора, принятие специального закона является логическим продолжением по развитию атомной отрасли, выделяя обращение с радиоактивными отходами в самостоятельный предмет правового регулирования, закрепляя полномочия государственных органов в части формирования единой системы государственного учета, мониторинга, хранения и захоронения радиоактивных отходов, вводя институт национального оператора и устанавливая требования к обращению с радиоактивными отходами.

"Основной закон базируется на ключевых принципах и конвенциях международного права в области ядерной безопасности, детализируя обязательства государства на всех стадиях обращения с РАО по принятию надлежащих мер защиты против радиологических рисков. Законом устанавливается запрет на ввоз, размещение и захоронение иностранных радиоактивных отходов на территории Казахстана. Наличие специального закона повышает доверие со стороны международных партнеров и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) к ядерным и энергетическим проектам Казахстана", – добавила депутат.

В Мажилисе депутаты приняли данный закон 3 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
ядерные отходы, мусор
12:51, 03 июня 2026
Мажилис принял закон по обращению с радиоактивными отходами
отходы, радиация
12:53, 13 мая 2026
Новые обязательства появятся у бизнеса в сфере обращения с радиоактивными отходами
Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП
13:37, Сегодня
Рейтинговые услуги станут доступны МСБ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Узбекские арбитры получили новое назначение на чемпионате мира
14:22, Сегодня
Узбекские арбитры получили новое назначение на чемпионате мира
Вондроушова о скандале с допингом и дисквалификацией
14:02, Сегодня
Вондроушова поделилась подробностями ситуации с отказом сдать допинг-тест в 2025 году
Кадыров призвал обновить сборную Узбекистана после разгрома от Португалии на ЧМ
13:52, Сегодня
Кадыров призвал обновить сборную Узбекистана после разгрома от Португалии на ЧМ
Илия Топурия
13:38, Сегодня
"Кажется, будто он вообще не дрался": тренер Топурии о состоянии Илии после боя с Гейджи
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: