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Общество

"Конкурсом кошельков" назвали выпускные торжества и предложили конкретные меры борьбы с этим

Школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, колокольчик, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 14:01 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Ирина Смирнова 3 июня 2026 года в своем депзапросе озвучила проблемные вопросы, связанные с проведением выпускных балов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она заявила, что частью учебных заведений были проигнорированы предупреждения и обращение Министерства просвещения.

"В социальных сетях уже распространены особо резонансные факты празднования выпускных и окончания начальных классов и даже детских садов. Так, в социальной сети Tik Tok 25 мая 2026 года опубликовано видео, на котором выпускники 11-х классов нескольких школ Актау и Жанаозена для торжества организовали выезд кортежа из 10 автомобилей премиум-класса, установлены факты нарушения общественного порядка. В частном детском саду Астаны 20 мая 2026 года для празднования выпускного для малышей был использован дорогостоящий лимузин. В детском саду Жамбылской области для малышей-выпускников также организованы автокортеж, ресторан и выступления артистов. В городе Алматы 23 мая полиция вынуждена была остановить автокортеж выпускников одной из частных школ, ставший опасным для дорожного движения горожан. В городе Шымкенте 25 мая выпускнице 11 класса была подарена корзина из 1001 розы", – перечислила случаи депутат.

И это, по ее словам, не единичный случай. Похожие факты "конкурса кошельков" выявлены в других школах города Шымкента и Туркестанской области.

Смирнова подчеркнула, что видеоматериалы с выпускных мероприятий отражают набирающий популярность тренд на демонстрацию статуса и напыщенности, включая автокортежи, аренду ресторанов, приглашение артистов, профессиональные фотосессии и другие дорогостоящие атрибуты тщеславия.

"Подобный контент активно распространяется в социальных сетях и нередко становится предметом общественной дискуссии относительно целесообразности огромных расходов и соответствия формата мероприятий возрасту детей. Все эти факты говорят о снижении качества воспитательной работы в учебных заведениях, направленной на формирование у детей и подростков ценностей бережливости, равенства, скромности, отказ от излишеств и показухи", – добавила депутат.

Для исправления ситуации она предлагает следующие меры:

  • усилить информационно-разъяснительную работу среди родителей и выпускников; а также проводить системную воспитательной работу и популяризацию идей концепции единой программы воспитания "Адал азамат";
  • обеспечить персональную ответственность должностных лиц акиматов, руководителей управлений образования всех уровней, руководителей учебных заведений за своевременное выявление и пресечение подобных фактов, а также за недостаточность воспитательной и профилактической работы с воспитанниками;
  • выработать предложения по совершенствованию нормативных правовых документов, регулирующих порядок проведения мероприятий по завершению учебного года;
  • установить четкие ограничения на проведение выпускных мероприятий вне организаций образования с закреплением механизма контроля и мониторинга исполнения данных требований.

О новых правилах Минпросвещения касательно выпускных балов читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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