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Общество

Дожди идут, но жара остается: в Алматы, Астане и Шымкенте до +34°C

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:33 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 4, 5 и 6 июня 2026 года по самым крупным городам страны. Несмотря на осадки, в Астане, Алматы и Шымкенте сохранится жаркая погода, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 4 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.
  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.
  • 6 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

Алматы

  • 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.
  • 5 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
  • 6 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.

Шымкент

  • 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.
  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
  • 6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С.

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Жара до +38°C, град и ливни: синоптики предупредили казахстанцев

В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, местами ливни, а также невыносимая жара. Об этом говорится в прогнозе на 2-4 июня.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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