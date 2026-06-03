Дожди идут, но жара остается: в Алматы, Астане и Шымкенте до +34°C

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 4, 5 и 6 июня 2026 года по самым крупным городам страны. Несмотря на осадки, в Астане, Алматы и Шымкенте сохранится жаркая погода, сообщает Zakon.kz.

Астана 4 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.

5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

6 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С. Алматы 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

5 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

6 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С. Шымкент 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С. Материал по теме Жара до +38°C, град и ливни: синоптики предупредили казахстанцев В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, местами ливни, а также невыносимая жара. Об этом говорится в прогнозе на 2-4 июня.

Поделитесь новостью