Мощный циклон накрыл Казахстан: где будет невыносимо жарко, а кому ждать ливней 2-4 июня

В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, местами ливни, а также невыносимая жара, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 2-4 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"Активный глубокий циклон продолжает оказывать влияние на большую часть территории Казахстана. В ближайшие дни в стране сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, а также возможны град и шквал".

По данным синоптиков, сильные дожди прогнозируются:

4 июня – в западных регионах страны,

– в западных регионах страны, 4-5 июня – на северо-западе и севере,

– на северо-западе и севере, 6 июня – на юго-востоке республики.

"Лишь на востоке и юге Казахстана погода будет преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, днем:

на западе, северо-западе и севере страны воздух прогреется до +22+30°С ,

, на северо-востоке и востоке сохранится жаркая погода с повышением температуры до +30+37°С ,

, на юго-востоке республики ожидается небольшой спад жары до +25+33°С.

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О том, в какие дни Астану, Алматы, Шымкент накроют дожди и где будет жарко до +36°С, можете узнать по ссылке.