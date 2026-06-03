Мощный циклон накрыл Казахстан: где будет невыносимо жарко, а кому ждать ливней 2-4 июня
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В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, местами ливни, а также невыносимая жара, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе на 2-4 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":
"Активный глубокий циклон продолжает оказывать влияние на большую часть территории Казахстана. В ближайшие дни в стране сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, а также возможны град и шквал".
По данным синоптиков, сильные дожди прогнозируются:
- 4 июня – в западных регионах страны,
- 4-5 июня – на северо-западе и севере,
- 6 июня – на юго-востоке республики.
"Лишь на востоке и юге Казахстана погода будет преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, днем:
- на западе, северо-западе и севере страны воздух прогреется до +22+30°С,
- на северо-востоке и востоке сохранится жаркая погода с повышением температуры до +30+37°С,
- на юго-востоке республики ожидается небольшой спад жары до +25+33°С.
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О том, в какие дни Астану, Алматы, Шымкент накроют дожди и где будет жарко до +36°С, можете узнать по ссылке.
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