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Общество

Мощный циклон накрыл Казахстан: где будет невыносимо жарко, а кому ждать ливней 2-4 июня

Жара и ливень, солнце и дожди, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 10:25 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами, местами ливни, а также невыносимая жара, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 2-4 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"Активный глубокий циклон продолжает оказывать влияние на большую часть территории Казахстана. В ближайшие дни в стране сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, а также возможны град и шквал".

По данным синоптиков, сильные дожди прогнозируются:

  • 4 июня – в западных регионах страны,
  • 4-5 июня – на северо-западе и севере,
  • 6 июня – на юго-востоке республики.
"Лишь на востоке и юге Казахстана погода будет преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, днем:

  • на западе, северо-западе и севере страны воздух прогреется до +22+30°С,
  • на северо-востоке и востоке сохранится жаркая погода с повышением температуры до +30+37°С,
  • на юго-востоке республики ожидается небольшой спад жары до +25+33°С.

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О том, в какие дни Астану, Алматы, Шымкент накроют дожди и где будет жарко до +36°С, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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