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Общество

Опасная жара до +36°С обрушится на три региона Казахстана в четверг

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 17:34 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 4 июня 2026 года, предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", сильная жара до +35+36°С ожидается:

  • в Павлодарской области,
  • в области Абай,
  • на севере области Жетысу.
"Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты на территории Казахстана сохранят неустойчивую погоду – пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны – сильные дожди, на западе, севере республики прогнозируется выпадение града. По республике ожидается усиление порывистого и шквалистого ветра, ночью и утром на юго-западе страны ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, согласно прогнозу, в ряде областей ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в области Абай, Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, Павлодарской областей, на востоке, в центре Кызылординской области, на востоке, юго-западе Северо-Казахстанской области, на северо-востоке Актюбинской, на юге, востоке Костанайской области, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области, на севере, юге, востоке Акмолинской, на западе Западно-Казахстанской области, на востоке, юге, в центре области Улытау, на западе, севере, востоке Алматинской области, на западе, севере, юге, в центре Туркестанской области, в центре Мангистауской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – на западе, севере, в центре Карагандинской, на западе, севере, юге Кызылординской, на юге, востоке Актюбинской, на севере Алматинской области, на севере, востоке, юге области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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