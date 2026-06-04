Редкий исторический шанс – Токаев о влиянии цифровизации на будущее Казахстана

Фото: akorda.kz

Выступая 4 июня 2026 года на церемонии поднятия государственного флага, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о влиянии цифровизации на будущее Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "тотальная цифровизация и искусственный интеллект породили новое бескрайнее пространство, дающее уникальные возможности для невиданных форм и способов развития". "Таким редчайшим историческим шансом смогут воспользоваться только энергичные, сильные, устремленные в будущее народы. Верю – эта задача по плечу нашему подрастающему поколению. В основе устойчивого прогресса Казахстана лежит неразрывная связь нашего великого прошлого и не менее великого настоящего и, главное, – великого будущего". Касым-Жомарт Токаев Ранее глава государства поздравил казахстанцев с Днем государственных символов. Также он анонсировал изменения в правила использования государственной символики.

Поделитесь новостью