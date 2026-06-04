Я считаю это явным проявлением реформ – президент отметил, что в обществе появляются новые идеи и личности

4 июня 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии поднятия государственного флага, рассказал, что главной задачей остается укрепление единства народа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, мы ни в коем случае не должны останавливаться на достигнутом, нужно постоянно идти вперед, ставить перед собой высокие цели, чтобы превратить Родину в поистине цивилизованное государство.

"Сегодня в стране формируется яркая созидательная повестка, в нашем обществе появляются новые идеи, новые лица, новое поколение патриотов. Как глава государства я поддерживаю эту положительную тенденцию. Это прямой результат проведенных преобразований. Нашей главной задачей остается укрепление единства народа – это непременное условие, эффективный, долгосрочный фактор успешного развития страны", – сказал президент.

На новом этапе реформ, по его словам, все здравые, прогрессивные общественно-политические силы должны консолидироваться вокруг общенациональных ценностей и целей.

"Только так мы добьемся успехов в построении Справедливого Казахстана, укреплении нашей государственности", – заявил Токаев.

Он продолжил, что как цивилизованная и прогрессивная нация мы должны быть уверены в своих силах, действовать смело, без оглядки на кого бы то ни было.

"Другого пути нет. Наши целеустремленные, образованные и сознательные соотечественники глубоко осознают свою ответственность за судьбу государства. Они вступают в ряды волонтеров, занимаются благотворительностью и успешно реализуют важные инициативы. Истинный патриот не создает видимость работы, а упорно трудится во благо интересов страны. В этом и заключается суть созидательного патриотизма. Для государства важна не конъюнктура текущего момента, а долгосрочные приоритеты. Поэтому, следуя завету Абая, мы действуем взвешенно, но уверенно, смотрим только вперед, ставя во главу угла национальные интересы", – уточнил глава государства.

С уважением относясь к родной истории, продолжил Токаев, мы уделяем особое внимание сохранению преемственности поколений. В этом направлении ведется активная работа.

"Улытау, где похоронен Джучи хан, присвоен статус отдельной области. Создан институт изучения Улуса Джучи, научный потенциал которого нам предстоит укрепить. В ближайшее время в свет выйдет семитомный научный труд по истории Казахстана, один из томов которого будет полностью посвящен Золотой Орде", – резюмировал Токаев.

Во время своего выступления он также анонсировал изменения в правила использования государственной символики.