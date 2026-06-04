Президент: Мы избрали путь развития как единая и созидательная нация
Фото: akorda.kz
4 июня 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии поднятия Государственного флага, заявил, что сегодня Казахстан обновляет модель своей государственности, сообщает Zakon.kz.
"Мы избрали путь развития как единая и созидательная нация. Есть все основания говорить, что последние годы для нашей страны стали периодом исторического поворота. Масштабные реформы дают новый импульс во всех сферах. Особенно глубокие изменения происходят в общественном сознании. Обновились содержание и подходы во внутренней политике. В стране утверждаются такие ценности, как солидарность, трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, меняются мировоззрение и модели поведения граждан", – сказал президент.
Наши соотечественники, по его словам, стремятся жить в справедливой, культурной, чистой и безопасной стране.
"Именно поэтому в нашем обществе утверждается нетерпимость к любым правонарушениям и противоправным действиям. Впереди нас ждет большая работа. Уверен, что общими силами мы успешно справимся с поставленными задачами", – заключил президент.
Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также высказался о наследии Золотой Орды.
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