#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Президент: Мы избрали путь развития как единая и созидательная нация

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 12:52 Фото: akorda.kz
4 июня 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии поднятия Государственного флага, заявил, что сегодня Казахстан обновляет модель своей государственности, сообщает Zakon.kz.
"Мы избрали путь развития как единая и созидательная нация. Есть все основания говорить, что последние годы для нашей страны стали периодом исторического поворота. Масштабные реформы дают новый импульс во всех сферах. Особенно глубокие изменения происходят в общественном сознании. Обновились содержание и подходы во внутренней политике. В стране утверждаются такие ценности, как солидарность, трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, меняются мировоззрение и модели поведения граждан", – сказал президент.

Наши соотечественники, по его словам, стремятся жить в справедливой, культурной, чистой и безопасной стране.

"Именно поэтому в нашем обществе утверждается нетерпимость к любым правонарушениям и противоправным действиям. Впереди нас ждет большая работа. Уверен, что общими силами мы успешно справимся с поставленными задачами", – заключил президент.

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также высказался о наследии Золотой Орды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
12:45, Сегодня
Редкий исторический шанс – Токаев о влиянии цифровизации на будущее Казахстана
президент РК Касым-Жомарт Токаев
12:29, Сегодня
Токаев анонсировал изменения в правила использования государственной символики
Токаев, церемония
12:38, Сегодня
Казахстан вышел на магистральный путь устойчивого развития – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мухаммад Мокаев
12:42, Сегодня
Уволенный из UFC дагестанец Мокаев бросил вызов чемпиону Вану
Сборная Казахстана с двух побед начала турнир по теннису в Узбекистане
12:17, Сегодня
Сборная Казахстана с двух побед начала турнир по теннису в Узбекистане
Нурасыл Аманалы
12:09, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по греко-римской борьбе получила финалиста "Улан-Батор Оупен"
Жиенбаева в матче за четвертьфинал на турнире в Китае
12:02, Сегодня
Гроза фаворитов: казахстанка Жиенбаева вышла в 1/4 финала турнира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: