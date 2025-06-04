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События

Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:40 Фото: akorda.kz
4 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.

люди поют гимн Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:40

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия с Днем государственных символов и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны.

"Государственные символы – это атрибуты нашей Независимости. Герб, Флаг и Гимн олицетворяют нашу государственность и демонстрируют всему миру, что Казахстан – суверенная страна. Поднятый ввысь флаг олицетворяет духовную силу народа. Поэтому ежегодно в честь этого праздника мы высоко поднимаем наш бирюзовый флаг. Мы должны хранить верность завету предков с гордостью нести наше знамя. Небесно-голубой стяг развевается в мирном небе нашей Отчизны – Республики Казахстан. Наш священный долг – передать его будущим поколениям", – заявил глава государства.

флаг Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:40

Фото: akorda.kz

По его словам, сегодня наш флаг признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Наши альпинисты водружали знамя Казахстана на самые высокие вершины планеты, а спортсмены не раз поднимались с ним на пьедестал почета.

"В этом году наши военнослужащие впервые самостоятельно выполнили миротворческую миссию под небесно-голубым полотнищем. Наш стяг узнаваем во всем мире. Достижения наших граждан и государства подтверждают то, что Казахстан – сильная и прогрессивная страна. Это проявление истинного патриотизма. Государственные символы пробуждают в каждом из нас неизмеримое чувство гордости за страну. Они отражают идеалы и ценности нашего народа, заветы и чаяния наших предков. В них ярко воплощаются наша общенациональная идентичность и устремленность в будущее", – подчеркнул президент.

военные в парке несут флаг, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:40

Фото: akorda.kz

На этом же мероприятии глава государства вручил лучшим выпускникам высших военных учебных заведений офицерские погоны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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