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События

"Вы – первые": Токаев поздравил выпускников, которым присвоили звание "старший лейтенант"

президент РК Касым-Жомарт Токаев, военные, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 12:59 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 4 июня 2026 года на церемонии поднятия Государственного флага, обратился к выпускникам военных учебных заведений, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в прошлом году выступил с инициативой поддержать лучших выпускников военных учебных заведений.

"Тогда я подчеркнул, что им следует присваивать звание "старшего лейтенанта", а не "лейтенанта", как это было принято. Соответствующее поручение мною было дано, и сегодня оно будет воплощено в жизнь. Вы станете первыми выпускниками, которым будет присвоено звание "старший лейтенант". Безусловно, это огромное доверие и высокая ответственность, возложенная на вас".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что легендарному казахскому герою Сагадату Нурмагамбетову принадлежат слова: "Атақты алғаннан оны арқалап жүру қиын" ("Не так сложно получить звание, как достойно нести его").

"В конечном счете, честь и доблесть настоящего офицера измеряются не погонами, а безупречной службой во благо Родины. Наше подрастающее поколение искренне восхищается вами, видя в вас достойный пример для подражания. Уверен, что все вы будете верны присяге, гордо храня офицерскую честь".Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что сегодня в торжественной церемонии принимают участие родители лучших выпускников. Он выразил им искреннюю благодарность, и отметил, что они "воспитали истинных патриотов Казахстана".

"Поздравляю молодых офицеров с присвоением первого воинского звания! Желаю вам успехов в службе! Пусть всегда высоко реет наш бирюзовый стяг! Пусть будет вечным наше государство!".Касым-Жомарт Токаев

22 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане меняют правила для лучших выпускников военных вузов. В Минобороны тогда отметили, что "выпускникам, с отличием окончившим полный курс очного обучения по программам высшего образования в военных, специальных учебных заведениях РК, а также иностранных государств, будет присваиваться воинское звание "старший лейтенант", а также предоставляться приоритетное право выбора места службы".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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