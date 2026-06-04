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Общество

Когда опубликуют новые пороги достаточности – названа дата

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 4 июня 2026 года в кулуарах Сената назвала примерные сроки опубликования обновленных порогов достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что само постановление было принято 21 мая 2026 года.

"В соответствии с постановлением после официального опубликования ЕНПФ должен рассчитать и опубликовать пороги в течение 10 календарных дней. Если отсчитать с 25-го числа – это буквально завтра", – сказала Шегай.

Ранее о порогах достаточности высказался министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

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Азамат Сыздыкбаев
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