Когда опубликуют новые пороги достаточности – названа дата
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 4 июня 2026 года в кулуарах Сената назвала примерные сроки опубликования обновленных порогов достаточности для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.
Она напомнила, что само постановление было принято 21 мая 2026 года.
"В соответствии с постановлением после официального опубликования ЕНПФ должен рассчитать и опубликовать пороги в течение 10 календарных дней. Если отсчитать с 25-го числа – это буквально завтра", – сказала Шегай.
Ранее о порогах достаточности высказался министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.
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