Должен зарабатывать полмиллиона? В Минтруда прокомментировали повышение порогов достаточности

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 10 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала повышенные пороги достаточности для использования части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили вице-министру, что при нынешних порогах казахстанцы должны зарабатывать по полмиллиона тенге с 20 до 40 лет, чтобы иметь возможность воспользоваться своими пенсионными.

"По расчетам давались разъяснения со стороны ЕНПФ и ряда экономистов, которые правильно обозначили, что сумма наших пенсионных накоплений состоит не только из взносов, которые мы вносим, но и от суммы инвестдохода, которая накапливается со временем", – сказала Шегай.

По ее словам, 30% от сформированных накоплений – это инвестдоходы. У Шегай также уточнили, сколько процентов казахстанцев теперь смогут использовать свои пенсионные.

"Такие расчеты велись, у меня с собой их нет", – добавила вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане повысили пороги достаточности.