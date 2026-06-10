#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Должен зарабатывать полмиллиона? В Минтруда прокомментировали повышение порогов достаточности

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 13:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 10 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала повышенные пороги достаточности для использования части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили вице-министру, что при нынешних порогах казахстанцы должны зарабатывать по полмиллиона тенге с 20 до 40 лет, чтобы иметь возможность воспользоваться своими пенсионными.

"По расчетам давались разъяснения со стороны ЕНПФ и ряда экономистов, которые правильно обозначили, что сумма наших пенсионных накоплений состоит не только из взносов, которые мы вносим, но и от суммы инвестдохода, которая накапливается со временем", – сказала Шегай.

По ее словам, 30% от сформированных накоплений – это инвестдоходы. У Шегай также уточнили, сколько процентов казахстанцев теперь смогут использовать свои пенсионные.

"Такие расчеты велись, у меня с собой их нет", – добавила вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане повысили пороги достаточности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин
13:51, Сегодня
В Минэнерго озвучили запасы бензина и дизельного топлива
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
14:11, 04 июня 2026
Когда опубликуют новые пороги достаточности – названа дата
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
12:28, 14 мая 2026
Снятие пенсионных накоплений в Казахстане: пороги достаточности могут повысить уже в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов
14:23, Сегодня
Бой Нурмагомедова в UFC отменён: возможны другой соперник и дата
Белорусский защитник Юденков попрощался с &quot;Атырау&quot;
14:02, Сегодня
Белорусский защитник Юденков попрощался с "Атырау"
Прогноз матча Бублик - Штруфф в Штутгарте
13:42, Сегодня
Эксперт дал прогноз на исход стартового матча Александра Бублика в Штутгарте
Гулайым Рахмонова
13:14, Сегодня
"Процесс развода не завершён": жена Шавката Рахмонова сделала новое заявление
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: