Должен зарабатывать полмиллиона? В Минтруда прокомментировали повышение порогов достаточности
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай 10 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала повышенные пороги достаточности для использования части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты напомнили вице-министру, что при нынешних порогах казахстанцы должны зарабатывать по полмиллиона тенге с 20 до 40 лет, чтобы иметь возможность воспользоваться своими пенсионными.
"По расчетам давались разъяснения со стороны ЕНПФ и ряда экономистов, которые правильно обозначили, что сумма наших пенсионных накоплений состоит не только из взносов, которые мы вносим, но и от суммы инвестдохода, которая накапливается со временем", – сказала Шегай.
По ее словам, 30% от сформированных накоплений – это инвестдоходы. У Шегай также уточнили, сколько процентов казахстанцев теперь смогут использовать свои пенсионные.
"Такие расчеты велись, у меня с собой их нет", – добавила вице-министр.
Ранее мы писали, что в Казахстане повысили пороги достаточности.
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