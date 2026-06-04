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Общество

Опасно для жизни – депутат требует провести инвентаризацию помещений вблизи от линий электропередач

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Сената Бибигуль Жексенбай 4 июня 2026 года высказала опасения касательно расположения некоторых объектов вблизи высоковольтных линий электропередач, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, рынки, склады и другие объекты, расположенные в охранных зонах высоковольтных линий электропередач, могут представлять угрозу безопасности граждан.

"Сегодня одним из вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность в обществе, является несоблюдение требований инженерной и энергетической безопасности на объектах с массовым скоплением людей. В последнее время активно обсуждается ситуация вокруг охранных зон высоковольтных линий электропередачи, расположенных на территории рынка "Алаш" в Астане", – сказала Жексенбай.

Однако актуальность этой проблемы, по ее мнению, не ограничивается судьбой одного рынка или одного субъекта предпринимательства. Депутат подчеркнула, что это вопрос безопасности граждан, защищенности стратегической инженерной инфраструктуры страны и эффективности взаимодействия государственных органов.

"К сожалению, подобные случаи характерны не только для столицы. Во многих регионах Казахстана в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи находятся рынки, склады, автостоянки, производственные и коммерческие объекты. Предлагаю провести комплексную инвентаризацию объектов, расположенных в охранных зонах высоковольтных линий электропередач по всей стране, создать единый цифровой реестр таких зон с интеграцией в государственные информационные системы, усилить межведомственное согласование при строительстве и размещении объектов вблизи энергетической инфраструктуры, а также внедрить современные инструменты цифрового мониторинга и совершенствовать законодательство в данной сфере", – добавила сенатор.

Кроме того, депутат считает необходимым рассмотреть вопрос усиления ответственности за нарушения требований безопасности, способные создать угрозу жизни и здоровью граждан.

Ранее мы писали, что в Казахстане могут пересмотреть требования по промышленной безопасности.

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Азамат Сыздыкбаев
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