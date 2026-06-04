Символы независимости: жители Шымкента отметили государственный праздник
В праздничном мероприятии приняли участие руководство города, депутаты маслихата, представители интеллигенции, ветераны, молодежь и жители мегаполиса. Торжество началось с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан.
Участникам мероприятия напомнили об истории создания Государственного флага, Герба и Гимна, а также подчеркнули их особую роль в укреплении национального единства, патриотизма и уважения к государственности.
Особую активность в ходе празднования проявила молодежь. Студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители молодежных организаций и активисты приняли участие в церемонии поднятия Государственного флага и патриотической акции, продемонстрировав уважение к национальным символам и любовь к Родине.
Председатель городского совета ветеранов Кенжехан Тулебаев отметил важность сохранения и популяризации государственных символов среди подрастающего поколения.
"Государственные символы являются неотъемлемой частью независимости и суверенитета нашей страны. Они объединяют граждан, укрепляют чувство патриотизма и гордости за Казахстан. Сегодня особенно важно воспитывать уважение к национальным ценностям с раннего возраста", – подчеркнул ветеран.
В рамках мероприятия прозвучали патриотические песни, посвященные Родине и независимому Казахстану. Атмосфера праздника объединила представителей разных поколений, подтвердив приверженность шымкентцев общенациональным ценностям и идеалам.
День государственных символов имеет особое значение в укреплении гражданской идентичности и патриотического воспитания молодежи. Государственный флаг, Герб и Гимн остаются важнейшими символами независимого Казахстана, олицетворяя единство народа, свободу и стремление страны к дальнейшему развитию.
Голубой флаг Республики Казахстан, развевающийся над городом, является символом мира, стабильности и уверенного будущего страны.