Пожилой казахстанец через суд заставил госорган пересчитать пенсию

В Павлодаре местный житель через суд добился перерасчета пенсионных выплат с момента их назначения. Основанием стало решение суда об установлении трудового стажа, который ранее не был учтен при назначении пенсии, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 июня 2026 года irbistv.kz, пенсионер обратился в органы соцзащиты с просьбой пересчитать пенсию. Ранее суд подтвердил его трудовой стаж за годы работы, которые не были учтены при назначении выплат. После этого пенсию мужчине пересчитали, однако только с момента обращения.

Сам пенсионер считал, что должны сделать с даты назначения пенсии и выплатить всю недополученную сумму. В госоргане отказались это делать, объяснив свою позицию тем, что часть стажа была заработана в России, которая больше не участвует в соглашении стран СНГ о пенсионных гарантиях. Тогда пенсионер обратился в суд.

Суд установил, что права граждан, приобретенные во время действия соглашения, сохраняются даже после выхода государства из него. Кроме того, стаж работы мужчины был подтвержден как трудовой книжкой, так и решением суда.

"В результате суд усмотрел вину уполномоченного государственного органа в том, что истец не получил полностью сумму пенсионной выплаты с момента их назначения. Вступившим в законную силу решением суд обязал уполномоченный орган произвести перерасчет пенсии и выплату разницы с момента ее назначения", – сообщили в СМАС №2 Павлодарской области.

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