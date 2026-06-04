В Казахстане в разы сократилось производство сахара

Объемы производства казахстанского сахара упали за год почти в семь раз. За период с января по март 2026-го сахарные заводы выпустили всего 9,5 тысячи тонн продукции, а в 2025-м этот показатель составил 64,6 тысячи тонн, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро Нацстатистики, доля отечественного производства сахара уменьшилась с 28,2% до 7,1%, основную часть рынка (92,9%) теперь формирует импорт, заметили аналитики Finprom.kz.

Сокращение объемов наблюдается на фоне уменьшения внутреннего потребления и реэкспорта. За первый квартал 2026-го из Казахстана в другие страны отправлено свыше 30 тысяч тонн сахара. Это втрое больше, чем производится внутри нашей республики. При этом поставки сократились в 2,6 раза. Реализация сахара на внутреннем рынке за тот же период снизилась на 30,5%, до 104,6 тысячи тонн.

Данные за последние несколько лет демонстрируют, что сахарную отрасль, мягко говоря, штормило. С самого низкого показателя выпуска в кризисном 2020-м (139,5 тысячи тонн) производители начали постепенно наращивать и довели объемы до максимума (281,8 тысячи тонн) в 2022 году. Затем произошел спад, а в 2025-м вновь зафиксировали небольшой подъем, до 174,2 тысячи тонн.

Изменение индексов промышленного производства подтверждает непостоянство в секторе. Сокращение в год пандемии до 69% сменилось увеличением до 188% в 2021-м. В 2023-м снова замечено падение до 80%.

По итогам 2025-го общий показатель промышленного производства сахара можно назвать позитивным – 112,5%. А в этом году ситуация пока неоднозначная.

Ранее в Казахстане ввели ограничения по использованию ввозимого сахара-сырца.