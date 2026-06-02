Исчезнувший вид возвращают в дикую природу: партия редких лошадей прибыла в Казахстан

В Казахстан прибыла очередная партия лошадей Пржевальского в рамках международного проекта по восстановлению вида, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 июня 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"В преддверии Дня эколога, 1 июня, в Казахстан прибыла первая группа лошадей Пржевальского (кертағы) из Чешской Республики. Это очередная группа животных, доставленная в рамках международного проекта по восстановлению популяции единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади".

Специальным авиарейсом животные были доставлены из Чехии в Международный аэропорт Костаная.

Далее на специализированном автотранспорте их перевезут в государственный природный резерват "Алтын Дала" в Амангельдинском районе Костанайской области. В центре реинтродукции животные пройдут период адаптации под наблюдением специалистов, после чего будут подготовлены к выпуску в естественную среду обитания.

"Исторически лошадь Пржевальского обитала на территории Казахстана и является частью природного наследия казахстанских степей. Однако к середине XX века вид исчез из дикой природы. Его восстановление стало возможным благодаря международным программам сохранения и реинтродукции". Пресс-служба МЭПР РК

Сегодня, как отметили в ведомстве, Казахстан реализует масштабную программу по возвращению этого уникального вида в его исторический ареал.

Проект реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК совместно с Пражским зоопарком, зоопарком "Тирпарк Берлин", Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана, Франкфуртским зоологическим обществом и другими международными партнерами.

Согласно меморандуму о сотрудничестве между Казахстаном и Пражским зоопарком, до 2029 года планируется завезти 40 лошадей Пржевальского.

В 2024 и 2025 годах в резерват "Алтын Дала" уже были доставлены первые две группы животных, а в мае текущего года часть ранее завезенных особей впервые выпущена в дикую природу.

"Основная цель проекта ­– это формирование устойчивой популяции лошади Пржевальского в степях Центрального Казахстана и восстановление степных экосистем". Пресс-служба МЭПР РК

В ведомстве подчеркнули, что реализация проекта имеет важное значение для Казахстана, поскольку способствует сохранению биологического разнообразия, восстановлению исторически утраченных видов животных, укреплению международного сотрудничества в природоохранной сфере и повышению авторитета страны как одного из лидеров в области сохранения степных экосистем и редких видов дикой природы.

30 мая 2026 года стало известно, что в Казахстане в дикую природу выпустили группу лошадей Пржевальского: жеребца по кличке Галван из Праги и четырех кобыл из национального парка Хортобадь в Венгрии.