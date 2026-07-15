В Алматинском зоопарке родился редчайший в мире жеребенок

Радостное событие произошло в Алматинском зоопарке: у кобылы лошади Пржевальского по кличке Курбанкул родился жеребенок, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в зоопарке 15 июля 2026 года, рождение этого жеребенка имеет особое значение, потому что лошадь Пржевальского – один из самых редких видов диких лошадей в мире, занесенный в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП).

Фото: зоопарк Алматы

"Получение потомства в условиях зоопарков является важной частью международных программ по сохранению генетического разнообразия и устойчивой популяции этого вида. Алматинский зоопарк участвует в программах по сохранению редких и исчезающих животных. Среди них – сайгак, белый медведь, белоплечий орлан и лошадь Пржевальского. Рождение каждого детеныша – это не только радостное событие для сотрудников зоопарка, но и реальный вклад в сохранение биоразнообразия и будущего исчезающих видов", – отметили в зоопарке.

Фото: зоопарк Алматы

Для обеспечения спокойствия семейство лошадей Пржевальского содержится в специальной "тихой" зоне, закрытой для посещения. Сейчас кобыла Курбанкул, родившийся жеребенок Желмая и жеребец Мерей находятся под постоянным наблюдением специалистов. Мать и малыш чувствуют себя хорошо и активно развиваются.

3 июля стало известно, что в зоопарке Алматы впервые почти за 20 лет произошло пополнение у енотов-полоскунов.