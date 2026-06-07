Ломился в дверь и матерился: пьяный житель Семея устроил кошмар для женщины
Фото: Zakon.kz
Полицейские Семея привлекли к ответственности мужчину, устроившего скандал в подъезде. Об этом 7 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, в соцсетях распространилась видеозапись с участием буйного мужчины в одном из многоквартирных домов Семея.
Находясь в подъезде, нарушитель пытался попасть в чужую квартиру и выражался нецензурной бранью в адрес хозяйки. Сотрудники полиции установили личность нарушителя.
"Им оказался 39-летний житель города. По словам нарушителя, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения и по ошибке перепутал квартиры", – сообщили в ДП.
За нарушение общественного порядка мужчина привлечен к административной ответственности. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось, что иностранного лихача на BMW арестовали в Астане.
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