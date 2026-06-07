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Общество

Ломился в дверь и матерился: пьяный житель Семея устроил кошмар для женщины

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 14:25 Фото: Zakon.kz
Полицейские Семея привлекли к ответственности мужчину, устроившего скандал в подъезде. Об этом 7 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в соцсетях распространилась видеозапись с участием буйного мужчины в одном из многоквартирных домов Семея.

Находясь в подъезде, нарушитель пытался попасть в чужую квартиру и выражался нецензурной бранью в адрес хозяйки. Сотрудники полиции установили личность нарушителя.

"Им оказался 39-летний житель города. По словам нарушителя, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения и по ошибке перепутал квартиры", – сообщили в ДП.

За нарушение общественного порядка мужчина привлечен к административной ответственности. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что иностранного лихача на BMW арестовали в Астане.

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Канат Болысбек
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