Обнажал свой орган: пьяный астанчанин устроил непристойное "шоу" перед прохожими

В одном из парков Астаны задержали 40-летнего мужчину, который шокировал прохожих непристойным поведением. Об этом 12 июня 2026 года сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции, передает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, на пульт "102" поступило экстренное сообщение о том, что хулиган демонстративно обнажал свой половой орган в общественном месте.

На вызов незамедлительно выехали патрульные полицейские, которые задержали нарушителя по горячим следам. Видео с места инцидента уже опубликовала пресс-служба столичного Департамента полиции.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. За совершение столь циничного проступка в отношении него оперативно собрали материалы по факту мелкого хулиганства и направили их на рассмотрение.

"Решением суда ему назначен административный арест сроком на 15 суток", – резюмировали в ДП Астаны.

Ранее в полиции рассказали о другом инциденте, который шокировал жителей Уральска. Там бывший возлюбленный сотрудницы медучреждения устроил громкий скандал прямо на ее рабочем месте.