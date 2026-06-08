Водительские права без экзаменов: к казахстанцам обратились с предупреждением

Житель области Улытау решил подзаработать на продаже несуществующих водительских удостоверений, обманув десятки людей, сообщает Zakon.kz.

О случаях мошенничества при оформлении водительских удостоверений через интернет предупредили 8 июня 2026 года в Департаменте полиции (ДП) области Улытау.

"Сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности ДП области Улытау при координации прокуратуры задержан житель города Сатпаев, подозреваемый в мошенничестве. По данным следствия, он через интернет и социальные сети предлагал гражданам помощь в получении водительских удостоверений, получал денежные средства и прекращал связь с потерпевшими. На сегодняшний день установлено около 20 пострадавших. По факту проводится досудебное расследование", – рассказали в ДП.

Полиция напомнила, что получить водительское удостоверение в Казахстане можно только в установленном законом порядке – после прохождения обучения, успешной сдачи экзаменов и оформления документов через ЦОН.

"Любые предложения оформить водительские права без обучения и экзаменов являются незаконными и могут быть связаны с мошенничеством. Полиция призывает граждан быть бдительными и при столкновении с подобными фактами незамедлительно обращаться по телефону 102", – обратились в ДП.

Zakon.kz ранее рассказывал о том, что некоторые автошколы рекламируют онлайн-обучение. В МВД РК предупредили: такие услуги нелегальны.