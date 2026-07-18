89 водителей лишились прав на юге Казахстана: им нельзя было садиться за руль

В Туркестанской области десятки автолюбителей лишились водительских удостоверений после проверки прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 18 июля 2026 года следует, что прокуратурой Сарыагашского района проведен анализ соблюдения законодательства в сфере защиты жизни и здоровья граждан, а также обеспечения их безопасности на территории Туркестанской области.

"В ходе анализа установлено, что 89 лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете и имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, обладали водительскими удостоверениями и были допущены к управлению транспортными средствами... На основании акта прокурорского надзора судами прекращено право указанных лиц на управление транспортными средствами". Прокуратура Туркестанской области

В надзорном органе напомнили, что в соответствии с требованиями законодательства лица, имеющие психические и поведенческие расстройства, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, при наличии медицинских противопоказаний не допускаются к управлению транспортными средствами.

"По результатам мер прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке". Прокуратура Туркестанской области

17 июля 2026 года мы писали о жителе Восточно-Казахстанской области, который решил купить права, но лишился более 6 млн тенге. По данным полиции ВКО, факт мошенничества зарегистрирован в Зайсанском районе.