89 водителей лишились прав на юге Казахстана: им нельзя было садиться за руль
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В Туркестанской области десятки автолюбителей лишились водительских удостоверений после проверки прокуратуры, сообщает Zakon.kz.
Из релиза за 18 июля 2026 года следует, что прокуратурой Сарыагашского района проведен анализ соблюдения законодательства в сфере защиты жизни и здоровья граждан, а также обеспечения их безопасности на территории Туркестанской области.
"В ходе анализа установлено, что 89 лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете и имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, обладали водительскими удостоверениями и были допущены к управлению транспортными средствами... На основании акта прокурорского надзора судами прекращено право указанных лиц на управление транспортными средствами".Прокуратура Туркестанской области
В надзорном органе напомнили, что в соответствии с требованиями законодательства лица, имеющие психические и поведенческие расстройства, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, при наличии медицинских противопоказаний не допускаются к управлению транспортными средствами.
"По результатам мер прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке".Прокуратура Туркестанской области
17 июля 2026 года мы писали о жителе Восточно-Казахстанской области, который решил купить права, но лишился более 6 млн тенге. По данным полиции ВКО, факт мошенничества зарегистрирован в Зайсанском районе.
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