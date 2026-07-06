МЧС предупредило казахстанцев о двух главных опасностях лета

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) перечислило казахстанцам самые опасные ошибки во время летнего отдыха, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в запрещенных и необорудованных источниках воды.

Каждый казахстанец должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах.

Поэтому МЧС настоятельно напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;

не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки: "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот";

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Соблюдение названных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье вас и ваших родных и близких". Пресс-служба МЧС РК

Также в пожароопасный период МЧС настоятельно призывает быть особо внимательными к источникам огня, особенно в лесных и степных массивах.

Простые правила пожарной безопасности:

не разжигать костры в лесах и на открытых территориях;

не бросать горящие спички и непотушенные окурки;

не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Немного ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по стране на 7, 8 и 9 июля 2026 года. В нем специалисты предупредили казахстанцев о погодных качелях.