#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Казахстанец нашел "облачное море" вблизи Алматы

облака, горы, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 13:56 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко стал свидетелем и зафиксировал редкое явление "облачного моря" в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Доценко подчеркивает, что горы Алматы в облаках – это всегда необычное зрелище.

"И каждый раз оно выглядит по-новому, именно поэтому я так люблю снимать такие моменты", – уточнил он.

Далее фотограф как обычно поэтично описал происходящее в кадре:

"Облачные массы словно океанские волны накатывают на скалистые берега хребтов. В этот раз мне удалось застать это явление на закате: солнечные лучи, пробиваясь сквозь облака, подсветили их изнутри, подчеркнув объем и фактуру бесконечного белого моря. Возникает ощущение, будто существует два разных мира. Внизу – пасмурно и хмуро, а над облаками – свет, простор и этот бескрайний волнистый океан".

Кстати, по его словам, подобное явление часто связано с температурной инверсией: холодный воздух скапливается в низинах, а более теплый остается выше.

"В результате облака словно заполняют долины и предгорья, образуя настоящий "облачный океан". Именно поэтому в горах иногда можно оказаться над сплошным слоем облаков и увидеть пейзаж, больше похожий на кадры с другой планеты, чем на привычную картину земной поверхности".Дмитрий Доценко
  • Как пуховое одеяло.
  • Так мощно и завораживающе, точно другая галактика.
  • Морская пена и облака – сказка.
  • Только восторг, от видео дыхание перехватывает.
  • Познавательно и красиво, – отмечают пользователи.

Не так давно мы рассказывали, как казахстанец по имени Владимир во время прогулки по горам Алматы стал очевидцем "разборок" двух сурков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
17:23, 08 июня 2026
В Алматы временно изменят схему движения из-за ремонта улицы
облака, горы, Алматы
09:26, 12 марта 2026
"Алматинское море": известный фотограф снял космический океан облаков в горах
фотограф показал симфонию красок в горах Алматы
20:14, 30 сентября 2025
"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
02:52, 09 июня 2026
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
02:22, 09 июня 2026
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
01:52, 09 июня 2026
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
01:19, 09 июня 2026
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: