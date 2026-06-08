Казахстанец нашел "облачное море" вблизи Алматы
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко стал свидетелем и зафиксировал редкое явление "облачного моря" в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
Доценко подчеркивает, что горы Алматы в облаках – это всегда необычное зрелище.
"И каждый раз оно выглядит по-новому, именно поэтому я так люблю снимать такие моменты", – уточнил он.
Далее фотограф как обычно поэтично описал происходящее в кадре:
"Облачные массы словно океанские волны накатывают на скалистые берега хребтов. В этот раз мне удалось застать это явление на закате: солнечные лучи, пробиваясь сквозь облака, подсветили их изнутри, подчеркнув объем и фактуру бесконечного белого моря. Возникает ощущение, будто существует два разных мира. Внизу – пасмурно и хмуро, а над облаками – свет, простор и этот бескрайний волнистый океан".
Кстати, по его словам, подобное явление часто связано с температурной инверсией: холодный воздух скапливается в низинах, а более теплый остается выше.
"В результате облака словно заполняют долины и предгорья, образуя настоящий "облачный океан". Именно поэтому в горах иногда можно оказаться над сплошным слоем облаков и увидеть пейзаж, больше похожий на кадры с другой планеты, чем на привычную картину земной поверхности".Дмитрий Доценко
- Как пуховое одеяло.
- Так мощно и завораживающе, точно другая галактика.
- Морская пена и облака – сказка.
- Только восторг, от видео дыхание перехватывает.
- Познавательно и красиво, – отмечают пользователи.
Не так давно мы рассказывали, как казахстанец по имени Владимир во время прогулки по горам Алматы стал очевидцем "разборок" двух сурков.
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