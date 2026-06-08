Казахстанец нашел "облачное море" вблизи Алматы

Известный фотограф Дмитрий Доценко стал свидетелем и зафиксировал редкое явление "облачного моря" в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Доценко подчеркивает, что горы Алматы в облаках – это всегда необычное зрелище.

"И каждый раз оно выглядит по-новому, именно поэтому я так люблю снимать такие моменты", – уточнил он.

Далее фотограф как обычно поэтично описал происходящее в кадре:

"Облачные массы словно океанские волны накатывают на скалистые берега хребтов. В этот раз мне удалось застать это явление на закате: солнечные лучи, пробиваясь сквозь облака, подсветили их изнутри, подчеркнув объем и фактуру бесконечного белого моря. Возникает ощущение, будто существует два разных мира. Внизу – пасмурно и хмуро, а над облаками – свет, простор и этот бескрайний волнистый океан".

Кстати, по его словам, подобное явление часто связано с температурной инверсией: холодный воздух скапливается в низинах, а более теплый остается выше.

"В результате облака словно заполняют долины и предгорья, образуя настоящий "облачный океан". Именно поэтому в горах иногда можно оказаться над сплошным слоем облаков и увидеть пейзаж, больше похожий на кадры с другой планеты, чем на привычную картину земной поверхности". Дмитрий Доценко

Как пуховое одеяло.

Так мощно и завораживающе, точно другая галактика.

Морская пена и облака – сказка.

Только восторг, от видео дыхание перехватывает.

Познавательно и красиво, – отмечают пользователи.

Не так давно мы рассказывали, как казахстанец по имени Владимир во время прогулки по горам Алматы стал очевидцем "разборок" двух сурков.