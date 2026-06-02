События

В горах Алматы "эпичный бой" сурков остановил туристов

сурки, драка, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:59
Казахстанец по имени Владимир во время прогулки по горам Алматы стал очевидцем "разборок" двух сурков, сообщает Zakon.kz.

Увиденное впечатлило мужчину, но он не растерялся и заснял происходящее.

"Самая неожиданная встреча в горах Алматы", – гласит подпись к публикации.

Также автор отмечает, что обычно сурки ведут себя спокойно. Но иногда между ними происходят драка и конфликты за территорию, место в колонии. В такие моменты они встают на задние лапы и начинают толкать друг друга. Словно маленькие борцы.

"Честно говоря, увидеть такое вживую я совсем не ожидал", – рассказал он.

Примечательно, что в конце мая 2026 известный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию занимательных снимков как раз про проснувшихся сурков.

"Пушистые и фотогеничные жители гор Алматы уже набирают вес к зиме. После долгой зимней спячки (которая длится в горах почти полгода!) эти очаровательные пушистые комочки вышли из своих нор. У них сейчас единственная цель – наесться как можно больше сочных трав и суккулентов, чтобы пережить следующую суровую зиму", – повествует Доценко.

Сурки очень социальны и живут большими семьями. У них есть целая система звуковых сигналов: если один заметит опасность, он издает пронзительный свист, и вся колония мгновенно скрывается в норах.

В Казахстане ищут растения-захватчики для "Черной книги"

Немного ранее мы рассказывали, что в одном из самых молодых нацпарков Казахстана просят туристов быть осторожнее. С чем это связано, читайте тут.

