В горах Алматы "эпичный бой" сурков остановил туристов

Казахстанец по имени Владимир во время прогулки по горам Алматы стал очевидцем "разборок" двух сурков, сообщает Zakon.kz.

Увиденное впечатлило мужчину, но он не растерялся и заснял происходящее.

"Самая неожиданная встреча в горах Алматы", – гласит подпись к публикации.

Также автор отмечает, что обычно сурки ведут себя спокойно. Но иногда между ними происходят драка и конфликты за территорию, место в колонии. В такие моменты они встают на задние лапы и начинают толкать друг друга. Словно маленькие борцы.

"Честно говоря, увидеть такое вживую я совсем не ожидал", – рассказал он.

Примечательно, что в конце мая 2026 известный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию занимательных снимков как раз про проснувшихся сурков.

"Пушистые и фотогеничные жители гор Алматы уже набирают вес к зиме. После долгой зимней спячки (которая длится в горах почти полгода!) эти очаровательные пушистые комочки вышли из своих нор. У них сейчас единственная цель – наесться как можно больше сочных трав и суккулентов, чтобы пережить следующую суровую зиму", – повествует Доценко.

Сурки очень социальны и живут большими семьями. У них есть целая система звуковых сигналов: если один заметит опасность, он издает пронзительный свист, и вся колония мгновенно скрывается в норах.

