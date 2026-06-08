Астану ждут грозы и град, Алматы раскалится до +34°C: прогноз на 9-11 июня
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о том, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 9 по 11 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 9 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем пыльная буря, град. Ветер может подняться до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
- 10 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.
- 11 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.
Алматы
- 9 июня: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.
- 10 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.
- 11 июня: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер поднимется до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.
Шымкент
- 9 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
- 10 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
- 11 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.
О погоде по всей стране на 9-11 июня можно узнать по этой ссылке.
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