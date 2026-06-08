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Общество

Наследники смогут забрать пенсионные накопления сразу: в Казахстане изменили правила

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 18:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане внесли изменения в правила наследования пенсионного аннуитета. Об этом рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что новая норма официально вступает в силу.

"Ранее, если человек, получавший пенсионный аннуитет, умирал, оставшиеся после него накопленные средства не передавались семье в полном объеме. Наследники могли получать эти деньги только ежемесячно, небольшими частями, и этот процесс растягивался на годы. Забрать всю оставшуюся сумму сразу было юридически невозможно", – напомнил Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале 5 июня 2026 года.

Теперь, как отметил мажилисмен, это правило изменено и семьям дали выбор.

"Если на счете по пенсионному аннуитету остаются средства, наследники могут либо продолжить получать их по прежней схеме – ежемесячными выплатами, либо забрать всю оставшуюся сумму сразу, единовременно. Больше нет одного жесткого ограничения – решение остается за семьей", – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Депутат считает, что благодаря новой норме система пенсионного аннуитета стала более удобной и гибкой.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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